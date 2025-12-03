Lewis Hamilton spreekt zich uit tegen de media die Ferrari dit jaar in een kwaad daglicht hebben gezet. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft de aanhoudende kritiek niet alleen zijn tol geëist bij de coureurs, maar ook bij de overige teamleden. De Brit sprak afgelopen weekend van ‘zijn zwaarste seizoen ooit’ in de Formule 1, maar legde tegelijkertijd uit dat de Scuderia al vroeg de focus had verlegd naar 2026 en de nieuwe reglementen.

Ferrari strandde na de GP van Qatar op de vierde plaats bij de constructeurs. Pijnlijk, gezien het feit dat de Italianen vorig jaar nipt naast de titel grepen. Vooral Lewis Hamilton, die dit jaar de spectaculaire transfer naar Maranello maakte, had moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. De 40-jarige Brit kwam vooralsnog niet verder dan een vierde plaats en werd regelmatig overschaduwd door teamgenoot Charles Leclerc. Het leidde tot veel kritiek vanuit de media, en volgens Hamilton had die negativiteit ook zijn weerslag op de teamleden.

“De negativiteit die constant in de media hangt, beïnvloedt het team”, benadrukte Hamilton tijdens het raceweekend in Qatar. “Ze komen thuis bij hun vrouw en die zegt dan: ‘Ze roepen dit of dat over je werk.’ Ik weet zeker dat dat zwaar is. Ook voor de kinderen bijvoorbeeld. Die kritiek heeft gewoon een enorme impact op mensen.”

Blik op 2026

Door de huidige resultaten is Ferrari echter al een tijdje gefocust op de nieuwe reglementen, zo onthulde teambaas Fred Vasseur in aanloop naar de GP van Qatar. “McLaren was in de eerste races zó dominant dat we wisten dat het een moeilijk jaar zou worden”, zei hij tijdens de FIA-persconferentie. “Ik geloof dat we in april al besloten om ons te richten op 2026. Dat is psychologisch een flinke klap: het idee dat je geen aerodynamica meer ontwikkelt met nog zoveel races voor de boeg. Maar het was een teambesluit; de coureurs waren daarbij betrokken.”

Hamilton sloot zich daarbij aan. “Ik heb nog zoveel ideeën over dingen die we moeten verbeteren”, zei hij na afloop van een puntloze race in Qatar. “De tijd zal leren of we daar iets aan gaan doen, of we de goede dingen behouden en de minder goede veranderen. Daarvan zijn er in ieder geval genoeg”, grapte hij. “Er is letterlijk geen reden waarom we die dingen niet zouden kunnen verbeteren als we ze gewoon in de praktijk brengen. Ik hoop oprecht dat we vooruitgang boeken.”

