Lewis Hamilton kijkt terug op een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari. Op voorhand waren de verwachtingen hooggespannen, maar de zevenvoudig wereldkampioen wist de tifosi niet de resultaten te bezorgen waarop werd gehoopt. Mede door het uitblijven van zeges en podiums van de gevierde Brit is het team inmiddels blijven steken op een matige vierde plaats bij de constructeurs. Günther Steiner trekt een sombere conclusie: Hamiltons pensioen nadert.

Na een bombastisch onthaal in Maranello in januari moest Hamilton dit jaar hét verschil gaan maken voor Ferrari. Al snel bleek echter dat de oud-kampioen niet uit de voeten kon met de gebrekkige SF-25. Met uitzondering van een sprintzege in China kwam hij niet verder dan een vierde plaats. Daarmee krijgt hij tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi nog één laatste kans om een bijzonder record overeind te houden: Hamilton eindigde in al zijn Formule 1-seizoenen minimaal één keer op het podium. Zijn laatste optreden in Qatar biedt weinig hoop: Hamilton werd twee keer uitgeschakeld in Q1 en eindigde in zowel de sprint- als de hoofdrace buiten de punten.

Zelf heeft de 40-jarige Brit de blik verlegd naar 2026 en de nieuwe technische reglementen. Mogelijk is Ferrari dan weer competitief genoeg om mee te strijden om overwinningen en podiumplekken. Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner hangt veel af van dat nieuwe tijdperk; hij denkt dat Hamilton beter met pensioen kan gaan als hij in 2026 geen vooruitgang boekt.

‘Te hoge verwachtingen’

“Ik denk dat we allemaal te hoge verwachtingen hadden”, aldus Steiner tegenover Lottoland. “De zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, de absolute topper, gaat naar Ferrari, het meest iconische Formule 1-team. En dan komt begin dit jaar de realiteit natuurlijk hard aan. Hij geeft zichzelf volgend jaar zeker de tijd om te zien waar hij staat, en als hij competitief is, blijft hij langer. Maar als hij niet competitief is, is zijn pensioen ophanden. Hij is tenslotte de veertig al gepasseerd.”

Toch sluit Steiner niet uit dat ‘de oude Hamilton’ volgend jaar weer opstaat. “Natuurlijk kan Lewis terugkomen”, merkte hij op. “Hij heeft nooit warmgelopen voor de huidige reglementen en deze ground effect-auto’s. Volgend jaar verdwijnen die, dus laten we afwachten wat hij dan kan laten zien. Hij heeft dan bovendien een jaar bij Ferrari achter de rug en is vertrouwd geraakt met de cultuur. We zullen zien wat 2026 brengt.”

