Lewis Hamilton heeft in zijn debuutseizoen bij Ferrari al meerdere sombere interviews gegeven, maar na afloop van de GP van Las Vegas leek de Brit een nieuw dieptepunt te bereiken. Na een uiterst teleurstellende kwalificatie moest hij vanaf de negentiende plaats vertrekken. In de race knokte hij zich weliswaar terug naar de punten, maar ook daarna oogde Hamilton allerminst opgebeurd. Zelfs 2026 en de nieuwe technische reglementen stemmen hem niet langer hoopvol.

Vanaf P19 reed Hamilton op zaterdagavond naar P10 en pakte hij toch nog enkele WK-punten voor Ferrari; dankzij de diskwalificatie van beide McLaren-coureurs erfde hij uiteindelijk zelfs de achtste plaats. Een kleine pleister op de wond na de kwalificatie, waarin Hamilton op een natte baan niet op tijd een competitieve ronde wist te rijden. Tegenover de camera’s van Sky Sports verklaarde hij echter dat hij ‘nul’ soelaas vond in de inhaalrace. In plaats daarvan betreurde de 40-jarige Brit zijn ‘slechtste seizoen ooit’ in de Formule 1.

‘Geen zin in volgend jaar’

“Ik voel me verschrikkelijk”, aldus een verslagen Hamilton. “Het is het slechtste seizoen dat ik ooit heb gehad. Hoe hard ik ook probeer, het wordt alleen maar erger. Ik heb er alles aan gedaan, zowel in de auto als daarbuiten.” Ferrari zakte dit jaar terug naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, terwijl het team in 2024 nog nipt naast de titel greep. “Ik weet niet eens hoeveel punten we hebben, maar met dit tempo en mijn prestaties zijn we klaar.”

Ook tegenover de schrijvende pers toonde hij zich aangeslagen. “Die tien plaatsen die ik heb goedgemaakt, dat zegt helemaal niets”, verklaarde hij. “Het blijft een slecht weekend.” Was er dan niets positiefs uit de race te halen? “Nee”, klonk het kortaf. “Ik heb tweeëntwintig slechte weekenden gehad.” De BBC vroeg Hamilton tot slot naar de laatste races en het seizoen van 2026. “Ik kan niet wachten tot het voorbij is”, reageerde hij. “En voorlopig heb ik geen zin in het volgende seizoen, gezien hoe slecht dit jaar is verlopen.”

