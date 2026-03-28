Lewis Hamilton sloeg een sombere toon aan na afloop van de kwalificatie voor de GP van Japan. Ferrari, dat aanvankelijk snel genoeg leek om Mercedes naar de kroon te steken op Suzuka, zou volgens de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd een flinke achterstand hebben op de Duitse koplopers. Hamilton kwam niet verder dan de zesde tijd en moest – mede door het complexe energiebeheer op Suzuka – opnieuw toezien hoe zijn voormalige team de maatstaf bepaalde.

Over het algemeen was Hamilton niet ontevreden over zijn eigen optreden, zeker gezien de lastige vrije trainingen op vrijdag. “Ik zou zeggen dat het oké was”, reageerde hij tegenover de media in de paddock. “Gisteren had ik het wat moeilijk, maar vandaag ging het veel beter. Q1 was oké, en daarna ging het op zich steeds beter, maar we liggen nog mijlenver achter op Mercedes“, gaf hij somber toe. “Ik haal er het beste uit, maar het is op dit moment niet goed genoeg.”

Volgens Hamilton is het energiebeheer doorslaggevend voor het tempo bij Ferrari, maar juist dat speelde hem parten in Suzuka. “Het verdelen van het vermogen speelt zeker een grote rol”, bevestigde de Engelsman. “In mijn eerste ronde lag ik voor – in ieder geval op Charles (Leclerc, red.) – en verloor toen tweeënhalve tiende op het rechte stuk, puur omdat ik even last had van overstuur. Het is niet ideaal, want het zou zo moeten zijn dat je zo’n fout corrigeert en doorgaat, maar daar schieten deze regels tekort.” Leclerc was eveneens gefrustreerd over het rijplezier in Suzuka. “Het is een grote grap”, foeterde hij over de boordradio, nadat hij veel tijd verloor op de rechte stukken.

‘Minst leuke race tot nu toe’

Hamilton betreurt dat de nieuwe reglementen – juist op een technisch circuit als Suzuka – zoveel roet in het eten gooien. De doorgewinterde coureur kon lang niet overal de limiet opzoeken. “Vooral in het eerste gedeelte ga je echt tot het uiterste, maar zodra je bij bocht zes komt, kun je daar niet echt meer op de limiet rijden, omdat je de accu moet sparen”, legde hij uit. “In dat opzicht is dit een van de minst leuke Grands Prix tot nu toe.” Voor de race tempert hij de verwachtingen: “Ik heb echt geen idee hoe het racen hier is. Normaal gesproken wordt hier niet zoveel ingehaald, dus ik verwacht minder inhaalacties dan in de afgelopen races.”

Daarnaast ziet Hamilton dat niet alleen Mercedes, maar ook McLaren terrein wint. “Ze hebben duidelijk een goede auto, en zodra ze het maximale vermogen uit die Mercedes-motor halen, zullen we achterop raken”, waarschuwde hij. “We hebben een flinke klus voor de boeg om de achterstand in te halen. De motor speelt een rol, maar ik denk dat het chassis, in ieder geval dit weekend, duidelijk niet op hetzelfde niveau is als dat van Mercedes. Zij zijn namelijk ook het snelst in de bochten.”

