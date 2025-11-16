Lewis Hamilton heeft zich tijdens het raceweekend in Brazilië uitgesproken tegen de ‘oude garde’ binnen de Formule 1. In de afgelopen twee jaar maakten tal van rookies hun debuut op de grid; de zevenvoudig wereldkampioen merkt op dat veel oud-coureurs en andere Formule 1-betrokkenen onnodig negatief zijn over deze nieuwe lichting. Hamilton benadrukt juist hoe knap het is dat deze generatie hun plek op de grid heeft opgeëist.

Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Franco Colapinto stroomden de afgelopen twee jaar allemaal door naar de Formule 1. Volgens Hamilton hebben zij stuk voor stuk bewezen dat ze het niveau aankunnen en thuishoren in de sport. De 40-jarige Brit herkent bovendien de uitdagingen waar jonge coureurs mee te maken krijgen. In São Paulo benadrukte hij hoe belangrijk het is om hen juist te steunen.

‘Wil de jeugd blijven steunen’

“Het is geweldig om jong talent te zien doorbreken”, aldus Hamilton tegenover de pers in Brazilië. “Ik weet nog goed dat ik hier in 2007 mijn debuut maakte en ook een rookie was.” Volgens de oud-kampioen wordt vaak onderschat hoe zwaar de druk op nieuwkomers is. “Misschien hebben ze het rijden al snel onder de knie, maar dan zijn er nog al die andere verantwoordelijkheden. De druk is gigantisch. Die jonge gasten worden overspoeld met vragen, tegenwoordig ook via sociale media. Maar ik vind dat ze er allemaal heel knap mee omgaan.”

LEES OOK: Vowles trots op Colapinto: ‘Heeft zijn stoeltje echt verdiend’

Hamilton voelt dat hij – als Formule 1-veteraan – een positieve rol moet spelen in de ontwikkeling van jong talent. “Zelfs als ik met pensioen ga, wil ik de jeugd blijven steunen”, beloofde hij. “Je hoort tegenwoordig zoveel negatieve dingen vanuit de oude garde; coureurs die zelf vaak weinig hebben bereikt. Daarom vind ik het geweldig om te zien hoe ontspannen die jonge jongens blijven. Ze genieten zichtbaar van wat ze doen en slagen daar bovendien in. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar de voortgang van hun verschillende carrières.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.