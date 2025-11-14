Williams-teambaas James Vowles is trots op Franco Colapinto nu de Argentijn zijn contract bij Alpine heeft verlengd. De voormalig Williams-junior stapte in 2025 over naar het Franse team en kreeg de kans zich te bewijzen als vervanger van Jack Doohan. Na een wisselvallig seizoen heeft Colapinto nu zijn stoeltje voor volgend jaar veiliggesteld.

James Vowles is vol lof over voormalig Williams-coureur Franco Colapinto. De Argentijn heeft zijn contract bij Alpine met een jaar verlengd, waardoor hij ook in 2026 voor het team rijdt. De Alpine-coureur reed in 2024 negen races voor Williams onder leiding van Vowles en scoorde daarbij twee keer punten, wat indruk maakte en hem de kans gaf om als reservecoureur bij het Franse team aan de slag te gaan. “Ik denk dat hij dat stoeltje voor volgend jaar echt verdiend heeft, en ik was ongelooflijk trots op hem toen dat bekend werd gemaakt”, aldus de Williams-teambaas.

Vowles benadrukte ook de enorme populariteit van Colapinto en de impact die dat heeft op de sport. “Hij heeft zo’n grote achterban. Op weg naar de Grand Prix van São Paulo en ik overdrijf echt niet – duurde het een half uur om bij het circuit te komen, omdat er ongeveer 50.000 ontzettend fanatieke Argentijnen stonden. Dat vind ik fantastisch om te zien. De sport is momenteel gezonder dan ooit, en Franco draagt daar met zijn grote achterban aan bij. Hij heeft dit stoeltje verdiend door zijn prestaties, maar ook door wat hij de sport oplevert. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich – het is aan hem om dat jaar na jaar opnieuw waar te maken.”

