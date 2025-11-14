Mercedes-coureur George Russell verwacht dat zijn team de tweede plaats in het constructeurskampioenschap kan vasthouden. Na de Grand Prix van São Paulo heeft Mercedes een voorsprong van 32 punten op Red Bull en 36 op Ferrari. Ondanks de spannende strijd om P2 vertelt de Brit dat bijna het hele team de focus al heeft verlegd naar volgend jaar, wanneer de Formule 1 een nieuw tijdperk ingaat met volledig vernieuwde auto’s.

Met volledig nieuwe auto’s op de baan in 2026, hebben veel teams het grootste deel van hun personeel al op het volgende seizoen gezet. De overgebleven krachten richten zich echter nog op het succesvol afronden van het huidige seizoen. “Ik zou zeggen dat bij ons ongeveer 95% van het team aan 2026 werkt, maar het team op het circuit zijn eigenlijk de laatste strijders die zich volledig op de auto van dit jaar richten”, legt Russell uit. De Brit benadrukt dat de focus bij Mercedes inmiddels vooral op volgend jaar ligt: “Qua ontwikkeling is iedereen met de auto van 2026 bezig, en zelfs ik rijd in de simulator alleen nog die auto. Er ligt dus veel nadruk op volgend seizoen.”

Bij de nieuwe 2026-bolides ligt de focus op het beter kunnen volgen van de auto voor je en het makkelijker maken van inhaalacties. Het nieuwe reglement luidt een volledig nieuw tijdperk in voor de Formule 1: motoren worden aanzienlijk efficiënter, hybridesystemen krachtiger en duurzame brandstoffen krijgen een centrale rol. Zowel chassis als aandrijflijn zijn volledig vernieuwd. Ook verdwijnt het huidige DRS-systeem; in plaats daarvan introduceert de sport de Manual Override Mode, waarmee coureurs die een inhaalactie inzetten tijdelijk een extra elektrische boost krijgen. Het is nog afwachten hoe de teams de nieuwe mogelijkheden gaan benutten.

