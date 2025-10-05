Na enkele veelbelovende kwalificatierondjes is Lewis Hamilton enigszins teleurgesteld dat hij de GP van Singapore vanaf P6 moet starten. De Britse routinier zat er in Q1 goed bij, maar verloor naarmate de sessies vorderden veel tijd ten opzichte van zijn concurrenten. Hoewel hij zich wel vóór teamgenoot Charles Leclerc plaatste, is Hamilton vooral bezig met de ‘suboptimale’ uitvoering van Ferrari op zaterdag.

Voor even leek Hamilton mee te kunnen dingen naar poleposition in Singapore, zeker toen hij zich in Q1 van de snelste tijd verzekerde. De competitiviteit van Ferrari viel in de slotfase echter sterk terug. Voor de vijfde keer dit jaar eindigde hij boven Leclerc, al bedroeg zijn achterstand op polesitter en oud-teamgenoot George Russell ruim een halve seconde. Na afloop van de kwalificatie wees hij vooral op de uitvoering van Ferrari.

“Ik heb ervan genoten”, verzekerde Hamilton tegenover de pers op het Marina Bay Street Circuit. “Ik voelde me het hele weekend al fit, ik voelde me goed in de auto. Tijdens Q1 voelde ik me erg sterk en dacht ik – misschien een beetje naïef – dat we zouden vechten om de eerste startrij”, gaf hij toe. Hij lichtte toe wat er misging bij Ferrari: “Het is gewoon de manier waarop het plan verloopt – uiteindelijk staan we in de pitstraat te wachten, verliezen we temperatuur in de banden en verbruiken we een band bij de outlap om vervolgens weer naar binnen te komen.”

Suboptimaal

“Dat zijn allemaal dingen die je moet optimaliseren”, voegde Hamilton eraan toe. “We hebben echt nog wel wat werk te verzetten om dit soort sessies te verbeteren.” Gevraagd hoe Ferrari dit kan oplossen, antwoordde Hamilton: “We zullen het achter gesloten deuren bespreken – hierover in gesprek gaan en het hele proces verbeteren. Iedereen werkt zo hard als hij kan, maar we moeten ook gewoon kijken wat anderen beter doen. Mercedes was als eerste aan de beurt; zij verloren geen bandentemperatuur en reden vooraan”, prees hij zijn voormalige team.

LEES OOK: Preview GP Singapore: Spanning onderling én op de baan voor Verstappen en co

“Wij kozen ervoor om te wachten en de auto aan het einde van de pitstraat te parkeren”, wees hij op het verschil met Ferrari. “Dan verliezen we gewoon vijf of zes graden in de banden. Dat is echt moeilijk om in één outlap terug te winnen. In Q3 reed ik een feilloos rondje, maar we waren gewoon een halve seconde kwijt door het prestatieverlies in de banden. Dat is frustrerend, maar zondag ga ik weer mijn uiterste best doen”, besloot hij optimistisch.

Lees hier alles over de GP Singapore

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.