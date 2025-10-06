Lewis Hamilton kijkt terug op een teleurstellende GP in Singapore. De zevenvoudig wereldkampioen liet in aanloop naar de race veelbelovend tempo zien, maar nadat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de zesde tijd, viel hij in de race terug naar P7. Tot overmaat van ramp kampte hij in de slotfase van de Grand Prix met remproblemen, waardoor hij uiteindelijk terugzakte naar P8. Nadien legde Hamilton uit waar het misgaat voor Ferrari.

Hamilton zat Mercedes’ Kimi Antonelli in de slotfase van de race op de hielen. Doordat hij op versere banden reed, had teamgenoot Charles Leclerc hem al voorbijgelaten. Echter, remproblemen gooiden roet in het eten van de Britse routinier, die de Monegask weer liet passeren en zijn gebrekkige Ferrari naar de finish probeerde te slepen. Hij hield Fernando Alonso achter zich, al overschreed hij daarbij meermaals de baanlimieten. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, waardoor de Aston Martin-coureur alsnog doorschoof naar P7 en Hamilton op de achtste plaats strandde.

“Het was een redelijke race, ik had geen geweldige start”, verzuchtte Hamilton achteraf. “Het was erg moeilijk om in te halen en ik zat een beetje vast in mijn positie. Aan het einde probeerde ik Kimi in te halen, maar toen gaven de remmen het gewoon op. Je zag de vonken linksvoor – ik moest wel gas terugnemen om ze af te koelen.” Alonso ging na de geblokte vlag in grofgebekte bewoordingen tekeer tegen Hamilton via de boordradio: “Ik kan het niet geloven”, schreeuwde de Spanjaard. “Het is toch niet veilig om zonder remmen te rijden?”

Winst in kwalificaties

Hamilton stelde ondertussen dat hij de ‘pijn’ van het hele team voelde. Ferrari moest in Singapore genoegen nemen met P6 en P8. “De jongens pushen elk weekend zo hard”, legde de Brit uit. “Ik leef mee met het hele team, van de catering tot de ingenieurs. Ieder weekend geven ze de volle honderd procent. Maar de auto die we nu hebben, is helaas niet van het niveau van de jongens voor ons, vooral omdat zij een aantal upgrades hebben gehad en wij hen niet kunnen evenaren. We balanceren op het scherpst van de snede om ze bij te houden.”

“Tijdens de kwalificatie denk ik dat we nog steeds niet het volledige potentieel uit de auto halen”, voegde hij eraan toe. Na de kwalificatie op zaterdag in Singapore deed Hamilton al zijn beklag over de ‘suboptimale’ uitvoering van de Scuderia. “Dat deden we niet in de vorige race en ook niet in deze race”, lichtte hij toe. “We hadden dit weekend gewoon derde of vierde op de grid kunnen staan. Daarbij deden we in de race qua tempo niet onder voor de coureurs voor ons. Maar zelfs als we onze kwalificaties verbeteren, blijft de vierde plaats voor ons het hoogst haalbare.”

