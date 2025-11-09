Lewis Hamilton voorspelt weinig goeds voor de GP van São Paulo in Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich zaterdag als dertiende en voorziet weinig kansen op een succesvolle inhaalrace. Het contrast met teamgenoot Charles Leclerc is opnieuw groot; de Monegask reed zaterdag de derde tijd op Interlagos. Hamilton – die Braziliaans ereburger is – moet zijn fans teleurstellen en schrijft de race al af voordat deze begonnen is.

Na afloop van de kwalificatie stond een verslagen Lewis Hamilton de pers te woord. De Brit was kort van stof en liet vooral blijken dat hij vanaf de dertiende plaats, en gezien de huidige vorm van Ferrari, weinig uitzicht heeft op een goed resultaat. In tegenstelling tot de sprintkwalificatie, waar Hamilton door gele vlaggen werd verrast, ontbrak het hem ditmaal simpelweg aan snelheid. “Het weekend is voorbij”, verzuchtte hij tegenover de media.

‘Verwacht er niets van’

Hamilton werd gevraagd naar zijn kansen om zich in de race te herstellen. “Wat mij betreft is dit weer een weekend om af te schrijven”, reageerde hij droogjes. In de sprintrace merkte de Ferrari-coureur al hoe moeilijk het is om in te halen – hij zat lange tijd vast achter de Aston Martin van Fernando Alonso. “Ik verwacht er eerlijk gezegd niets van, maar we zullen zien wat er gebeurt”, zei hij. “Ik heb het het hele jaar geprobeerd, maar het blijft elk weekend misgaan. Morgen sta ik weer op en probeer ik het opnieuw.”

Tenslotte werd hem gevraagd of hij iets had geleerd van het sprintnummer. “Niet echt, behalve dat je hier niet kunt inhalen”, besloot hij terneergeslagen. Hamilton hoopte uiteraard op meer tijdens het raceweekend in São Paulo. De 44-jarige coureur, Braziliaans ereburger, geniet veel steun op Interlagos.

