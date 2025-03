Lewis Hamilton heeft schoon genoeg van de naar eigen zeggen negatieve geluiden en kritiek, met name die na zijn overstap naar Ferrari. “Dit is blijkbaar de wereld waarin we leven”, constateert hij na de gewonnen sprintrace van de GP van China.

De zevenvoudig wereldkampioen sleepte in Shanghai zijn eerste Ferrari-zege in de wacht. Daarna sprak hij zijn ergernis uit, in de persconferentie ging hij dieper in op wat hem dwars zit. “Mensen zijn tegenwoordig zó negatief… Zelfs al over de kleinste dingen. Ik zie dat zelfs bij mensen die ik juist heel hoog heb zitten, mensen die ik zeer waardeer. Zonde, niet nodig. Maar dit is blijkbaar de wereld waarin we leven.”

Hamilton toonde zich al meer dan eens verbaasd over kritiek door de jaren heen, maar ook nu, met betrekking tot de overstap naar Ferrari en hoe het daar de afgelopen weken ging tussen hem en het team.

‘Bouw aan toekomst’

Volgens de Brit roepen veel mensen maar wat, zonder echt kennis van zaken te hebben. En is het tijd dat dit eens ophoudt. “Het wordt vergeten hoe moeilijk een overstap naar een nieuw team is, een team waar ze anders werken dan je gewend bent. En hoe moeilijk dat andersom voor het team richting mij ook is.”

Zelf blijft Hamilton naar eigen zeggen positief. “Het heeft tijd nodig, maar ik bouw samen met Ferrari aan het team, de toekomst.” Realistisch is hij echter ook na de sprintzege: “Dit is één goed resultaat, maar laten we niet meteen vooruit lopen op de zaken. Vorige week werden we tiende, het kan verkeren. Maar we hebben daar veel van geleerd en de auto is nu al beter. Als we dat zo houden, ben ik een tevreden mens.”

