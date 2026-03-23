Oud-kampioen Damon Hill ziet in 2026 een duidelijk herboren Lewis Hamilton. De Engelsman merkt op dat de Ferrari-coureur zichtbaar opleeft sinds de introductie van de nieuwe reglementen, iets wat volgens hem ook te maken heeft met het feit dat Ferrari dit jaar over een competitieve auto lijkt te beschikken. Hamilton behaalde in China zijn langverwachte eerste podium voor de Scuderia en lijkt zich volgens Hill een stuk beter te voelen dan in de afgelopen F1-seizoenen.

“Hij zat er helemaal doorheen, maar heeft zich herpakt en zit nu weer vol energie”, vertelde Hill in de Stay on Track-podcast. “Het helpt natuurlijk als ze een kans op de overwinning hebben. Ik heb altijd gezegd: ‘Als hij de overwinning ook maar kan ruiken, wordt hij een heel ander mens.'” Volgens Hill ligt de sleutel bij het gevoel dat Hamilton in de auto heeft. “Hij heeft een auto nodig waarmee hij uit de voeten kan, en op dat vlak lijken deze nieuwe reglementen hem goed te liggen.”

Agressieve rijstijl

De oud-wereldkampioen denkt dat vooral het karakter van de huidige generatie auto’s beter past bij de rijstijl van Hamilton. “De manier waarop de downforce de grip levert, de balans in de auto… daar lijkt hij mee te kunnen spelen. Er zit gewoon meer beweging in. Het is niet zoals bij de vorige auto’s, die altijd op rails reden.” In het ground effect-tijdperk creëerde het chassis veel meer neerwaartse druk, waardoor foutjes nauwelijks gecorrigeerd konden worden: een misser betekende al snel een gebrek aan grip en dus een spin.

Co-host Johnny Herbert vulde aan: “Ik las ergens dat Hamilton met deze auto’s een stuk agressiever kan rijden. In het ground effect-tijdperk had hij het gevoel dat dat niet kon; zodra je te veel de grenzen opzocht, werd dat keihard afgestraft. Het was gewoon heel moeilijk om ermee te rijden”, concludeerde de Brit. “Maar dit jaar heeft hij zich knap weten aan te passen. Het is verbazingwekkend hoe het gevoel van een bepaalde auto zo’n verschil kan maken voor de manier waarop een coureur reageert.”

