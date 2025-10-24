Lewis Hamilton is ook getuige van de opmars van Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Terwijl de Britse vedette de afgelopen maanden steeds meer vat kreeg op zijn Ferrari, reeg de Nederlander de overwinningen aaneen. Inmiddels heeft Verstappen opnieuw zicht op zijn vijfde titel – Oscar Piastri en Lando Norris moeten serieus vrezen voor hun plek in het klassement. Hamilton drukt McLaren op het hart net zo ‘meedogenloos’ te zijn als Verstappen.

In slechts een paar maanden tijd verkleinde Max Verstappen zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri tot veertig punten. In aanloop naar de GP van Mexico-Stad gaf de Nederlander voor het eerst toe gefocust te zijn op een nieuwe titelslag. Hij jaagt op ‘perfecte weekenden’, zoals tijdens de GP van de Verenigde Staten. In Austin veroverde Verstappen poleposition in zowel de sprintrace als de hoofdrace en ging hij er tweemaal met de overwinning vandoor.

In aanloop naar het raceweekend in Mexico-Stad werd Lewis Hamilton gevraagd McLaren van advies te voorzien – de Brit weet immers als geen ander hoe het is om met Verstappen te duelleren. Hij benadrukte dat zowel Oscar Piastri als Lando Norris weet hoe je een titel wint, maar wees ook op de extra druk van een jagende Verstappen. “Ze (Piastri en Norris, red.) hebben natuurlijk al kampioenschappen in andere categorieën gewonnen”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports. “Op zo’n moment is het allemaal extra uitdagend – de druk ligt ontzettend hoog.”

“Nu moet je echt oogkleppen opzetten”, vervolgde Hamilton. “Je moet alles van buitenaf kunnen blokkeren, want anders komt er zóveel binnen – positieve én negatieve dingen. Bovendien moet je echt meedogenloos zijn. Want dat is Max (Verstappen, red.) ook. Hij gaat dit van hen afpakken als ze niet oppassen. Dit is het moment om te pushen en tot het uiterste te gaan. Niet alleen om een coureur als Max van je af te houden, maar ook om je teamgenoot af te troeven. Consistentie is daarbij essentieel – dat hebben we de afgelopen races bij Max al gezien.”

