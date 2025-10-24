Max Verstappen zegt dat hij altijd evenveel interesse in de Formule 1 heeft gehad, ook gedurende de schijnbare vormdip van Red Bull in de zomer. Hij weerspreekt topadviseur Helmut Marko, die stelde dat Verstappen in die periode weinig gemotiveerd was. De viervoudig wereldkampioen had zich destijds verslagen opgesteld en verklaarde dat hij dat jaar geen races meer zou winnen. Gezien de recente opmars van zijn team maakt hij echter weer kans op een vijfde titel.

Met drie overwinningen in de laatste vier Grands Prix liep Max Verstappen gestaag in op WK-leider Oscar Piastri. Het verschil tussen beiden bedraagt in aanloop naar de GP van Mexico-Stad slechts 40 punten. Tegenover de media op het Autódromo Hermanos Rodríguez benadrukte hij dat hij nog altijd het kampioenschap naar zich toe kan trekken. Volgens Helmut Marko was die motivatie enkele maanden geleden nog ver te zoeken. De Oostenrijker zei dat Verstappen destijds ‘een beetje interesse had verloren’ en ‘meer geïnteresseerd was in GT-races’.

Gevraagd of hij het eens was met Marko’s opmerkingen, antwoordde Verstappen: “Nee, dat ben ik niet. Natuurlijk is het leuker om op deze manier naar raceweekenden te gaan – in de wetenschap dat je kans maakt om te winnen”, lichtte hij toe. “Maar voor mezelf weet ik dat ik, wanneer ik in de auto zit, altijd zal proberen alles eruit te halen wat erin zit. Ook als ik vecht voor P4 of zelfs P9, wil ik het onderste uit de kan halen.” En zijn avonturen in de GT-racerij dan? “Die stonden al heel lang op de planning”, zei hij.

‘Positieve druk’

Verstappen heeft nog vijf Grands Prix – waaronder twee sprintweekenden – om de achterstand op Piastri goed te maken. Waar laatstgenoemde de afgelopen weken leek te bezwijken onder de druk, legt de Nederlander uit dat hij floreert te midden van ‘positieve druk’. “Natuurlijk wil je winnen”, vervolgde hij. “Ik heb al titels gewonnen, zowel heel laat in het seizoen als heel vroeg. Maar deze is echt anders, want het grootste deel van het seizoen is echt heel zwaar geweest voor ons.”

LEES OOK: Norris lacht om Red Bull-boete na tape-incident: ‘Heb het niet eens gebruikt’

“Daarom vind ik het vrij verrassend dat we nog meedingen naar de titel”, voegde Verstappen eraan toe. “Natuurlijk ga ik de uitdaging aan. Zoals ik al eerder heb gezegd, moet alles nu perfect verlopen. Voor mij betekent dat gewoon positieve druk. We kunnen ons geen pech of fouten veroorloven. Maar het team heeft in het verleden bewezen normaal goed onder druk te presteren, en dat gaan we tot de laatste race ook nu proberen.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.