Fernando Alonso kreeg het in de slotfase van de GP van Singapore aan de stok met oud-teamgenoot en aartsrivaal Lewis Hamilton. Laatstgenoemde kampte met remproblemen en probeerde met man en macht zijn Ferrari op de baan te houden. Alonso oordeelde dat de Brit onveilig racete; over de boordradio schold hij zijn tegenstander de huid vol. Niet veel later stak Hamilton de draak met Alonso’s tirade.

Na de geblokte vlag ging Alonso los tegenover race-ingenieur Andrew Vizard. “Ik kan het f*cking niet geloven”, schreeuwde hij herhaaldelijk. “Het is toch niet veilig om zonder remmen te rijden? Hij (Hamilton, red.) kan zo toch niet racen?”, betoogde Alonso nijdig. Vizard meldde dat Hamilton in totaal vier keer van de baan was geweken. “Daar moet je minimaal vijf seconden voor krijgen”, reageerde hij fel. “Je kunt niet rijden in een onveilige auto.” De stewards gaven de Spanjaard uiteindelijk gelijk – Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten, waardoor Alonso alsnog vóór zijn rivaal eindigde.

‘Dit gaat al achttien jaar zo’

Na afloop van de race ging Alonso’s uitbarsting viraal op sociale media. Ook Lewis Hamilton zal de beelden waarschijnlijk hebben gezien; op sociale media stak hij de draak met de tirade van zijn concurrent. Hij plaatste een compilatie van de Britse comedyklassieker One Foot in the Grave op zijn Instagram-account, waarin de hoofdpersoon herhaaldelijk roept: “Ik kan het niet geloven.” Het bijschrift van Hamilton was veelzeggend: “Dit gaat al achttien jaar zo.”

Achttien jaar geleden debuteerde Lewis Hamilton naast Fernando Alonso bij McLaren. De Spanjaard, die net twee titels had gewonnen met Renault, kreeg direct felle tegenstand van de Britse rookie. Van een goede samenwerking was dan ook geen sprake; het seizoen werd gekenmerkt door onenigheid en een bitse rivaliteit. Sindsdien zijn de gemoederen enigszins bedaard, al lijkt Alonso nog steeds wrok te koesteren richting Hamilton.

