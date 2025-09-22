Het team van Ferrari kijkt terug op een teleurstellende GP in Azerbeidzjan. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen niet verder dan P8 en P9. In die volgorde, want de Brit deed in de slotmeters een vergeefse poging om zijn teamgenoot voorbij te laten. Na afloop maakten beiden een verslagen indruk, al kon het hen weinig schelen of ze achtste of negende waren; het was ondermaats.

Leclerc begon de race op de medium compound en stopte relatief vroeg, terwijl Hamilton lang doorreed op de harde band. Toen de Monegask vast kwam te zitten achter de Racing Bulls van Liam Lawson, liet hij zijn teamgenoot – op verse banden – passeren. De inhaalpogingen van Hamilton mochten echter niet baten, waarop de Ferrari-coureurs in de laatste ronde weer zouden wisselen van plaats. De zevenvoudig kampioen nam gas terug op het rechte stuk, maar kwam toch vóór zijn teamgenoot over de eindstreep.

Lewis Hamilton reageerde vanzelfsprekend gefrustreerd. Gevraagd hoe hij zich voelde na de race van zondag, antwoordde hij: “Niet goed. We waren traag en uiteindelijk is dit een teleurstellend resultaat. En dat terwijl ik zo optimistisch was na de vrije trainingen – ik voelde me echt goed in de auto. Ik denk dat we een aantal verkeerde keuzes hebben gemaakt, onze snelheid was niet te vergelijken met die van de coureurs voor ons. Ik ben blij dat ik vanaf de twaalfde plaats nog naar voren ben geklommen, maar uiteindelijk kan die positie me weinig schelen,” doelde hij op zijn achtste plaats.

Ongewone Bakoe-race

“Intern gaan we bekijken wat we anders hadden kunnen doen”, voegde Hamilton eraan toe. “Operationeel had het echt beter gekund. Vanuit de auto was het tempo redelijk, maar de anderen waren gewoon zo snel. Het was vandaag sowieso moeilijk om in te halen – een vrij ongewone Bakoe-race dus.” Door de slechte resultaten heeft Mercedes Ferrari ingehaald in het constructeurskampioenschap.

LEES OOK: McLaren moet titelfeestje uitstellen, Mercedes passeert Ferrari

Het feit dat Leclerc twee punten misliep door de mislukte wissel met Hamilton, liet hem koud. “Voor P8 of P9 hoeft dit geen groot ding te worden”, reageerde hij achteraf. “Het maakt me niet echt uit. We hebben niet kunnen wisselen en dat is oké. Het is niet dat ik veel gelukkiger zou zijn geweest met P8.” Leclerc gaf toe dat zijn race na de kwalificatie al was verpest. Na een crash in Q3 moest hij vanaf P10 vertrekken. “Zo is het nu eenmaal, ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen”, lichtte hij toe. “Dit soort weekenden heb je nu eenmaal. Het was een beetje gokken welke strategie het beste zou zijn. Uiteindelijk verdedigde Liam (Lawson, red.) gewoon heel goed – daarbij was hij ook erg snel op het rechte stuk. Zelfs met meer tempo was inhalen onmogelijk geweest.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.