Lewis Hamilton wil geen gezin stichten zolang hij actief is in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen blies in januari veertig kaarsjes uit, maar is nog altijd volop gefocust op de racerij. Hij gaat ervan uit dat hij, net als collega’s Max Verstappen en Nico Hülkenberg, ooit vader zal worden, al mag dat niet ten koste gaan van zijn tijd in de koningsklasse.

In een openhartig interview met L’Équipe ging Lewis Hamilton in op de aanhoudende geruchten over zijn pensioen. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft bij Ferrari werd de Britse vedette steeds vaker gelinkt aan een afscheid van de Formule 1. Zodoende kwamen ook zijn andere ambities ter sprake, zoals het stichten van een gezin. Hij sprak zijn bewondering uit voor andere atleten die sport en kinderen weten te combineren, maar zelf weigert hij zijn kroost te belasten met zijn Formule 1-verplichtingen.

‘Op één ding concentreren’

“Ik ben altijd onder de indruk geweest van Roger Federer, Novak Djokovic en andere groten zoals Tom Brady, atleten die een gezin hebben en blijven presteren”, aldus Hamilton. “Voor mij is dat gewoon nog niet gebeurd – voorlopig zijn mijn nichtje en mijn familie mijn prioriteit. Ik doe niet aan half werk, en zolang ik in de Formule 1 zit, kan ik me niet voor de volle honderd procent inzetten voor een gezin”, legde hij uit.

“Ik zeg niet dat anderen dat niet doen”, voegde de Ferrari-coureur eraan toe. “Maar ik moet volhardend zijn, trainen, superijverig zijn en me volledig inzetten. Daarom wil ik niet hoeven kiezen. Of de racesport lijdt onder het gezin, óf het gezin lijdt onder het racen”, stelde Hamilton fel. “Voorlopig hoef ik gelukkig niet te kiezen en ben ik blij dat ik me op één ding kan concentreren.”

