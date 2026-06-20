De eerste Ferrari-overwinning van Lewis Hamilton tijdens de GP van Catalonië was een bijzondere. De zevenvoudig wereldkampioen boekte zijn eerste zege voor de Scuderia dertig jaar nadat Michael Schumacher zijn eerste overwinning namens Ferrari had behaald, nota bene op hetzelfde circuit. Hamilton kijkt met bewondering terug op de successen van de gevierde Duitser en geeft zelfs toe een beetje jaloers te zijn op diens iconische Ferrari’s uit de jaren negentig en begin deze eeuw.

Na afloop van de race werd Hamilton gewezen op de bijzondere parallel met Schumacher. De Brit schuwde de vergelijking niet en vertelde hoe hij als jonge coureur al gefascineerd was door de vuurrode Ferrari’s. “Ik keek altijd naar die rode auto”, vertelde hij aan de aanwezige media in Spanje. “Dan dacht ik: ‘Hoe zou het zijn om in die rode cockpit te zitten?'” Dat antwoord heeft hij naar eigen zeggen nog steeds niet gekregen. “Mijn cockpit is wit, en daar ben ik niet blij mee”, zei Hamilton met een lach. “Ik wilde hem rood, net als die van Michael (Schumacher, red.). Vroeg of laat maak ik hem weer rood”, voegde hij er grijnzend aan toe.

Gebakken ei

Hoewel de SF-26 grotendeels rood is uitgevoerd, zijn de cockpit en de luchtinlaat voorzien van witte accenten. Max Verstappen maakte daar tijdens het raceweekend in Canada nog een grap over. Volgens de Nederlander deed het witte vlak, in combinatie met de gele helm van Hamilton, hem denken aan een gebakken ei. “Zodra er een gebakken ei in je spiegels verschijnt, pas je wel op”, prees hij zijn rivaal.

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Het is niet ondenkbaar dat Hamilton in de toekomst invloed uitoefent op de kleurstelling van Ferrari. Bij Mercedes slaagde hij er in 2020 immers in om het traditionele zilveren ontwerp te vervangen door een overwegend zwarte livery, als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging. Sindsdien is zwart een vast onderdeel gebleven van de Mercedes-kleurstelling.

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