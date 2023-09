Mercedes heeft bij de Grand Prix van Japan een belangrijke strategische fout gemaakt, denkt Lewis Hamilton. De Brit kwam aan het einde van de race nog onder druk te staan van Carlos Sainz. Dat was volgens Hamilton niet nodig geweest als het team de strategie beter voor elkaar had.

Mercedes probeerde in Japan hetzelfde trucje uit te halen als waar ze een week eerder het slachtoffer van waren. Carlos Sainz kon in Singapore de beide Mercedes-coureurs op afstand houden door Lando Norris DRS te geven en zo een veilige buffer te creëren. George Russell zag in Japan nu een kans om datzelfde te doen, maar dit keer tegen Sainz. Nadat Lewis Hamilton Russell inhaalde, riep Russell op om het gat klein te houden zodat hij binnen de DRS-afstand kon blijven.

Hamilton had daar weinig zin in, maar deed het toch nadat het team hem de opdracht gaf. Het bleek geen succes: vlak nadat de coureurs het probeerden, haalde Sainz Russell in. Hamilton maakte vervolgens vaart en wist de Ferrari-coureur de rest van de race achter zich te houden.

Na afloop snapt Hamilton niet waarom het team hem nou de opdracht gaf dit te doen. “Volgens mij was dit absoluut geen goed idee”, vertelt hij aan de verzamelde verslaggevers. “Zodra ze het noemden, wist ik dat ze dat idee natuurlijk van de vorige race hadden gekregen. Maar het sloeg nergens op. Ik moest zo snel mogelijk afstand creëren. Daarvoor was ik al aardig onderweg.”

Hij vervolgt: “Ik zat er al twee seconden voor en toen vroegen ze me om George DRS te geven. Ik moest van het gas af op het rechte stuk om hem binnen een seconde te krijgen. Sainz ging er toen voorbij en zat mij meteen op de hielen, dus dat was niet ideaal. Het maakte het erg moeilijk voor mij in de laatste paar rondes, maar ik denk dat we als team tevreden mogen zijn met deze uitslag.”

Hoe had het volgens Hamilton dan wel gemoeten? “We hadden eerder moeten wisselen. Dan had ik verder uit kunnen lopen en kon ik een zo groot mogelijk gat naar de Ferrari slaan. Als we dat hadden gedaan, dan had George hem beter achter zich kunnen houden. Maar omdat hij het nu tegen mij ging opnemen en zijn banden beschadigde, werd het allemaal veel lastiger.”

Hamilton benadrukt dat de coureurs niet tegen elkaar moeten race. “We nemen het niet tegen elkaar op in het kampioenschap, in het coureurskampioenschap maakt het toch niet uit waar we nu staan. Het belangrijkste is dat een van ons voor de Ferrari’s eindigt zodat we onze plek bij de constructeurs vast kunnen houden. Vandaag hadden we beter als een team moeten werken.”

Bekijk hieronder de mislukte poging van Mercedes: