Een bijzonder raceweekend voor Lewis Hamilton; nooit eerder reed de Britse vedette tijdens de Italiaanse GP namens Ferrari. Hij won de race op Monza liefst vijf keer en heeft nog altijd het ronderecord in handen. Tijdens zijn hoogtijdagen met Mercedes bevond hij zich wel altijd in het spreekwoordelijke hol van de leeuw. Echter, nu hij de tifosi vertegenwoordigt, geniet Hamilton met volle teugen van een nieuwe ‘thuisrace’ op de Temple of Speed.

In aanloop naar de GP van Italië werd Hamilton gevraagd naar zijn eerste editie als Ferrari-coureur. Eerder deze week beleefde hij al een spectaculaire middag in hartje Milaan; samen met teamgenoot Charles Leclerc werd hij op een podium gehesen voor duizenden uitzinnige tifosi. “Het is best wel ongelooflijk”, gaf hij eerlijk toe. “Het is alles wat ik ooit had verwacht en meer.” Tijdens de eerste oefensessies tankte Hamilton bovendien vertrouwen, tot vreugde van de Ferrari-fans op het circuit. In de eerste vrije training voerde hij de tijdlijsten aan en in de tweede training noteerde hij een keurige vierde tijd.

“Nu rijd ik weliswaar in het blauw”, verwees Hamilton naar de speciale Ferrari-pakken voor Monza, “maar ik ben bij het team gekomen om in het rood te rijden. Die hele ervaring is ongelooflijk; van hier in de garage staan en naar buiten rijden in de rode auto, tot dat evenement in Milaan met de tifosi. Het is alles wat ik had verwacht en meer.” De eerste trainingen zijn bovendien veelbelovend. “VT1 was een sterke sessie, evenals VT2”, vervolgde hij. “We hebben tussendoor wat wijzigingen doorgevoerd die de auto misschien iets slechter maakten, maar het is goed dat we daar nu van kunnen leren.”

Azen op een podium

De zevenvoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat hij weet hoe Ferrari een goede beurt kan maken tijdens de kwalificatie. “Er zijn genoeg positieve punten te benoemen na vrijdag”, zei hij optimistisch. “Morgen hoop ik nog beter te presteren.” Kan Hamilton straks een gooi doen naar de eerste startplekken met Ferrari? “Ik denk dat McLaren nog steeds heel, heel snel zal zijn”, benadrukte hij. “Het is heel spannend in de top vijf, zelfs in de top tien. Het wordt een uitdaging. Daarbij is het niet makkelijk om in te halen en ik heb natuurlijk die straf, wat jammer is.” De Brit krijgt een gridstraf van vijf plaatsen naar aanleiding van het raceweekend in Zandvoort.

Ook op Monza aast Hamilton op zijn eerste podiumplaats met Ferrari. Een gridstraf zal het uiteraard lastiger maken om een plek op het ereschavot te veroveren, al toonde de zevenvoudig wereldkampioen zich opvallend positief. “Ik ben optimistisch”, verzekerde hij tot slot. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de potentie heb om vooruit te komen. Na de vrijdag ben ik veel meer tevreden over de auto. Ik hoop natuurlijk dat dat morgen zo blijft.”

