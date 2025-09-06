Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli rijdt dit weekend een thuisrace op het circuit van Monza. Het jonge talent houdt de eer van de Italianen hoog op de Temple of Speed. Toch kende hij een moeizame openingsdag; tijdens de tweede vrije training belandde de 19-jarige coureur al vroeg in de grindbak. Antonelli, die in het verleden ook al van de baan ging op Monza, benadrukt dat zijn zelfvertrouwen geen deuk heeft opgelopen.

Met nog ruim vijftig minuten op de klok raakte Kimi Antonelli in de tweede vrije training op Monza in een slip. In de tweede Lesmo-bocht verloor zijn W16 de grip, waardoor de jonge Italiaan een uitstapje maakte naar de grindbak. Het incident kostte hem veel tijd op de baan. Het deed bovendien denken aan zijn eerste vrije training met Mercedes, een jaar geleden. Daags voordat hij werd gepresenteerd als vervanger voor Lewis Hamilton, ramde Antonelli zijn ‘leenauto’ hard in de muur bij de Parabolica.

Vastberaden

Ondanks het incident benadrukte Antonelli dat hij nog steeds vastberaden is om zijn thuisrace op een mooie manier af te sluiten. “Ik pushte gewoon iets te hard voor de hoeveelheid grip die er lag”, reageerde hij vrijdagmiddag tegenover de pers. “Dat was jammer. Voor de rest zag de dag er goed uit”, voegde hij er hoopvol aan toe. “Ik had een goede eerste vrije training en de start van de tweede vrije training zag er goed uit, dus het vertrouwen is nog steeds groot.”

In de eerste oefensessies op Monza noteerde Antonelli respectievelijk de vijfde en negentiende tijd. “Morgen moeten we natuurlijk een iets ander programma volgen, maar we proberen overal op voorbereid te zijn”, besloot hij strijdvaardig. Teamgenoot George Russell verklaarde echter dat Mercedes ‘een verraderlijke dag’ had beleefd. “Het was lastig om de auto op de baan te houden”, lichtte hij toe. “Het is krap, en ik verwacht dat dat zaterdag ook zo zal zijn.”

