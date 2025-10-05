Lewis Hamilton heeft zijn zevende plaats in de GP van Singapore verloren naar aanleiding van een tijdstraf. De stewards gaven hem een penalty van vijf seconden voor het ‘meerdere keren’ overschrijden van track limits. Rivaal Fernando Alonso – die aanvankelijk als achtste finishte -profiteert van deze tijdstraf. Hij schuift één plaatsje door naar voren.

Hamilton had eerder in de race een late pitstop gemaakt voor zachte banden en wist daarmee veel tijd te winnen ten opzichte van Charles Leclerc en Kimi Antonelli. Daarom liet zijn Ferrari-teamgenoot hem passeren om de aanval te openen op de jonge Italiaan. Met nog drie ronden te gaan, liep Hamilton echter tegen problemen aan. Bij Bocht 16 faalden zijn voorremmen, waardoor hij de laatste ronden moest uitrollen en posities terug moest geven aan Leclerc. Uiteindelijk finishte Hamilton slechts 0,4 seconde voor Fernando Alonso.

Tijdens deze slotfase overschreed Hamilton herhaaldelijk de baanlimieten. De stewards startten na de race een onderzoek en concludeerden dat zijn acties niet als een legitieme uitzondering konden worden beschouwd. “Tijdens de hoorzitting bevestigde de coureur dat hij meerdere keren de baan had verlaten. Hij probeerde een remprobleem te managen”, luidde het oordeel van de stewards. “Na verder onderzoek en in overeenstemming met de reglementen, werd dit niet als een rechtvaardiging gezien en is de gebruikelijke straf toegepast. Dit werd niet betwist door de teamvertegenwoordiger noch de coureur.” Door de straf viel Hamilton terug naar de achtste plaats. Alonso profiteerde en schoof op naar de zevende plek.

