De gifbeker is nog lang niet leeg voor Lewis Hamilton. Ook tijdens de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi plaatste de Ferrari-coureur zich niet bij de snelste vijftien. Het betekende de derde Q1-exit op rij voor de zevenvoudig wereldkampioen. Eerder op de dag crashte hij al in bocht negen tijdens de laatste vrije training, waardoor hij de kwalificatie met een achterstand begon. Uiteindelijk strandde hij op P16. Na afloop verklaarde hij ‘woedend’ te zijn over het resultaat.

Het is het nieuwste hoofdstuk in wat Hamilton zelf een regelrechte nachtmerrie noemt: ook in Abu Dhabi moest hij al in Q1 het strijdtoneel verlaten. Het leidde tot zichtbare frustratie bij de 40-jarige Brit, die zijn eerste seizoen bij Ferrari op pijnlijke wijze dreigt af te sluiten. “Ik heb geen woorden om uit te drukken hoe ik me voel”, verzuchtte Hamilton tegenover Sky Sports. “Ik voel gewoon ontzettend veel woede en boosheid.” Over zijn crash in VT3 was hij duidelijk: “Dat helpt zeker niet. De auto voelde geweldig aan, maar de bodem raakte het asfalt waardoor ik de achterkant verloor.” Ondanks die tegenslag wilde hij geen excuses maken.

‘Het is altijd hetzelfde liedje’

Zijn antwoorden bleven kort en somber, zoals we dit seizoen wel vaker hebben gezien. Hij gaf toe geen actieplan te hebben en wist niet of de winterstop genoeg zou zijn om mentaal te resetten. “We zullen zien, het is een hele korte pauze”, mopperde Hamilton. Plannen om de teleurstellingen van dit jaar achter zich te laten, heeft hij evenmin. Ook het vooruitzicht voor de race stemde hem niet positief. “Met P16 kun je niet veel”, besloot hij geïrriteerd. “Het is elk weekend hetzelfde liedje.”

Met een start vanaf P16 lijkt een indrukwekkende record van Hamilton – een podium in elk seizoen van zijn Formule 1-carrière – op losse schroeven te staan. De Ferrari-coureur kwam dit jaar niet verder dan de vierde plaats. Drie Q1-exits op rij is eveneens een pijnlijke statistiek voor de oud-kampioen; dat is hem sinds 2009 niet meer overkomen.

