Lewis Hamilton heeft zijn aflopende contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd. Beide partijen zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over een verlenging met twee jaar, naar verluidt voor een jaarsalaris van een slordige zeventig miljoen euro per jaar. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt echter eerst de sportieve ontwikkelingen af te willen wachten alvorens zijn handtekening te zetten.

Ongeacht de afloop van de contractbesprekingen heeft de 38-jarige Hamilton al nagedacht over plannen voor na zijn Formule 1-loopbaan, gaf hij aan. De Brit liet afgelopen weekeinde in Miami weten open te staan voor een avontuur in een andere tak van autosport, zoals NASCAR of IndyCar en zelfs een optreden in de MotoGP sluit hij niet uit.

“Ik heb jaren terug al eens van auto geruild met Tony Stewart”, aldus Hamilton. Stewart is een voormalig NASCAR-legende, bijnaam Smoke, die tegenwoordig mede-eigenaar is van een NASCAR-team. Beiden namen in 2011 op Watkins Glen plaats achter het stuur van elkaars auto (zie foto boven).

Liefhebber

Hamilton: “Dat was leuk. Ik zou op een bepaald moment heel graag een keer NASCAR willen proberen. Het is niet meteen een droom, maar ik ben wel een liefhebber van racen en andere sporten. Ik zou ook met Valentino Rossi willen ruilen om eens MotoGP uit te testen. En ook IndyCar staat op mijn lijstje.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt weer in de winkel, met daarin alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."