De bioscoopfilm over de Formule 1, met Lewis Hamilton in de rol van producer, moet volgens de zevenvoudig wereldkampioen een signaal afgeven naar de maatschappij. Hamilton is nauw betrokken bij de casting voor een aantal rollen. Daarbij is diversiteit minstens zo belangrijk als de acteerprestaties, zo lijkt het.

“Het is mijn taak en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat diversiteit terug te zien is in de film. Ik wil dat het is zoals de Formule 1 er in de toekomst uit zou moeten zien en nu al uit had moeten zien. Dus ik wil in mijn film vrouwelijke monteurs zien en ik zou het geweldig vinden om een vrouwelijke coureur te zien”, zo sprak Hamilton afgelopen week tijdens de Mercedes-presentatie van de nieuwe auto voor komend F1-seizoen.

De nieuwe film heeft nog geen naam, maar er is een aantal grote namen aan verbonden. Niemand minder dan Brad Pitt neemt de hoofdrol voor zijn rekening. Pitt wandelde afgelopen seizoen tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin al rond in de paddock om zich in de wereld van de Formule 1 te verdiepen.

Ook de bekende producer Jerry Bruckheimer (onder andere Top Gun en Days of Thunder) en regisseur Joseph Kosinski (onder andere Top Gun: Maverick) hebben zich aan het project verbonden. Het verhaal gaat over een voormalig Formule 1-coureur (Pitt) die een comeback maakt in de sport als begeleider van een jong talent met wie hij nog één keer voor de titel wil gaan. Overigens zal Apple de distributie van de potentiële kaskraker voor zijn rekening nemen.