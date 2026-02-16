Liam Lawson mocht zich vorig jaar gedurende twee Grands Prix de teamgenoot van Max Verstappen noemen. De jonge Nieuw-Zeelander erfde na 2024 het F1-stoeltje van Sergio Pérez en kreeg de kans zich te bewijzen bij Red Bull. Het dienstverband was echter van korte duur: na twee puntloze optredens werd hij vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn kortstondige Red Bull-avontuur, al spreekt hij lovend over de samenwerking met Verstappen.

In de Gypsy Tales-podcast vertelt Lawson openhartig over 2025 en zijn tijd bij het hoofdteam, én als teamgenoot van Max Verstappen. De Nederlander bleek een grote steun voor de jonge coureur, ook na het nieuws van zijn demotie naar Racing Bulls. “Hij is gewoon zo’n aardig persoon”, aldus Lawson. “Echt een aardige kerel. Ondanks alles wat er vorig jaar is gebeurd bij Red Bull, is hij altijd ontzettend goed voor me geweest.”

“Toen ik net bij het team kwam, was hij meteen superaardig”, vervolgde hij. “Hij was echt behulpzaam, ook na die hele Red Bull-periode. Hij vliegt natuurlijk vaak naar huis en ik ben vorig jaar naar Monaco verhuisd. Dan zegt hij gewoon: ‘Laat maar weten als je ooit een lift nodig hebt.'” Na een pijnlijke rentree bij Racing Bulls wist Lawson zich enigszins te revancheren; met een aantal sterke optredens bij het neventeam stelde hij zijn stoeltje voor het aankomende F1-seizoen veilig. Yuki Tsunoda, zijn vervanger bij Red Bull, was minder succesvol. Door de promotie van Isack Hadjar kreeg de Japanner een reserverol binnen de Red Bull-gelederen.

