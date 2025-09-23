Bij Racing Bulls hebben ze reden tot juichen na de GP van Azerbeidzjan. Voor slechts de tweede keer dit seizoen wisten beide coureurs punten te scoren. Liam Lawson eindigde op een knappe vijfde plaats, terwijl Isack Hadjar op de tiende plaats ook een bijdrage leverde voor het zusterteam. Toch toonde Lawson zich na afloop van de race ‘teleurgesteld’ – na een geweldige kwalificatiestunt had hij op meer gehoopt.

“Gezien onze startpositie is dit een beetje een teleurstellend resultaat”, gaf de Nieuw-Zeelander toe tegenover de media in Bakoe. “Realistisch gezien hadden we vandaag niet de snelheid om met de coureurs in de voorhoede te vechten. Maar natuurlijk blijven we hoopvol. We hebben alles geprobeerd vandaag, maar het was gewoon nog niet goed genoeg.” Met het oog op het kampioenschap leverde de vijfde plaats wel waardevolle punten op voor Racing Bulls.

“P5 is natuurlijk een belangrijk resultaat voor ons”, voegde Lawson eraan toe. “Daarom wil ik ook mijn dank uitspreken richting het team. We hebben echt een paar goede weekenden achter de rug, en ik ben altijd blij als ik wat extra punten mee naar huis kan nemen.” De 23-jarige coureur benadrukte dat hij het meest trots is op de vooruitgang van de Italiaanse renstal. “Je wilt natuurlijk altijd meer, vooral als je zo ver naar voren start”, aldus Lawson, die zaterdag de derde startplek claimde. “Ik had vandaag graag nog hoger willen eindigen, maar dat maakt dit resultaat niet minder goed. Waarschijnlijk had het niet beter gekund.”

Hadjar: ‘Zat niet lekker in de auto’

Ook teamgenoot Isack Hadjar kende een boeiende race. Zelf blikt hij met gemengde gevoelens terug op zijn optreden. “Ik had een erg goede start en passeerde Lando (Norris, red.) in de tweede bocht”, vertelde hij. “Maar ik maakte een fout bij de herstart achter de safetycar, waardoor ik twee plaatsen verloor. Toen was ik het momentum wel even kwijt.”

LEES OOK: Puntenzege! Red Bull-teams evenaren bijzonder record uit 2020

Hadjar gaf toe dat hij het hele weekend niet lekker in de auto zat, maar juist daardoor meer vertrouwen put uit het resultaat. “Ik had dit weekend een heel slecht gevoel bij de auto”, aldus de jonge Parijzenaar. In de kwalificatie had hij al zicht op de eerste startrijen, maar maakte hij een kostbare fout in de laatste sector. “Ik voelde me niet lekker, en toch hebben we Q3 gehaald en dubbele punten gescoord. Dat geeft me het vertrouwen dat we veel beter zullen presteren als ik me wél goed voel in de auto.”

Liam Lawson en Isack Hadjar vieren het succes voor Racing Bulls (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.