Liam Lawson maakt zich zorgen over de veiligheid van de reglementen voor 2026. De Racing Bulls-coureur heeft tijdens twee Grands Prix kunnen proeven van het nieuwe F1-tijdperk en waarschuwt nu dat grote snelheidsverschillen door de hybride-technologie kunnen leiden tot ernstige ongelukken. Lawson vraagt zich af of de FIA binnenkort aanpassingen wil doorvoeren om de veiligheid van de sport te waarborgen.

Door de nieuwe reglementen is de nadruk sterk komen te liggen op energiebeheer; coureurs moeten tijdens een race voortdurend rekening houden met het inzetten van een extra elektrische boost én het terugwinnen van energie. Volgens Lawson ontstaat er een probleem wanneer je iemand achtervolgt in Straight Mode en diegene aan het einde van het rechte stuk plotseling zonder batterijvermogen komt te zitten. De Nieuw-Zeelander waarschuwt dat dit tot zware crashes kan leiden.

‘Dan kun je geen kant meer op’

Tijdens de openingsraces in Australië en China ontsnapten verschillende coureurs al aan gevaarlijke botsingen, onder wie Lawson zelf. Zijn VCARB 03 kwam in Melbourne slecht weg bij de start. Franco Colapinto wist een crash maar net te voorkomen door op tijd uit te wijken voor de Racing Bulls. Ook tijdens de race zelf ligt het gevaar op de loer, zo verklaarde Lawson na de GP van China. Juist doordat niet iedereen op dezelfde momenten energie inzet en terugwint, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan en is er niet altijd tijd om uit te wijken. “Op dit moment is dat nogal inconsistent”, legde Lawson uit tegenover de media in Shanghai.

“Je bent met veel dingen tegelijk bezig”, voegde hij eraan toe. “We nemen onze eigen beslissingen over wanneer we energie opwekken en terugwinnen, en dat verschilt behoorlijk per team en per motor. Het hangt er allemaal van af wat de FIA uiteindelijk besluit te doen, maar voorlopig moeten we zeker rekening houden met die verschillen. Als je een goede race rijdt, maar in Straight Mode op een auto stuit die net aan het opladen is, kun je eigenlijk geen kant meer op.”

