Liberty Media schiet noodlijdende teams te hulp

Liberty Media, de rechtenhouder van de Formule 1, schiet de noodlijdende teams te hulp. Dat heeft CEO Greg Maffei bevestigd. Teams met financiële problemen krijgen nu alvast een voorschot op het prijzengeld om zo deze onzekere periode te overbruggen.

Liberty Media geeft enkele noodlijdende teams een voorschot op hun prijzengeld om ze door de huidige crisis te helpen. Teams krijgen jaarlijks een percentage van de totale inkomsten van de Formule 1, voor sommige teams vormt dit zelfs een aanzienlijk deel van hun budget. Liberty’s inkomsten, en dus ook het prijzengeld voor de teams, zullen in 2020 lager liggen door het uitblijven en annuleren van races.

“Als je racet zonder publiek ligt de rendabiliteit lager en verdwijnt die misschien zelfs. We hebben voldoende kapitaal voorhanden om de situatie in 2020 aan te kunnen, maar er zijn teams die kosten zullen maken, vooral degene die geen minimale garanties van de F1 hebben”, vertelt Liberty Media-CEO Maffei. Maffei doelt hiermee op de vaste bonus die sommigen topteams ontvangen. Een bonus die de middenveldteams niet krijgen. “Eén van hun belangrijkste, zo niet de belangrijkste inkomstenbron is hun aandeel in de omzet van de Formule 1”, legt Maffei uit.

Om zoveel mogelijk van haar inkomsten via televisiecontracten en eigen sponsoren te garanderen, probeert de Formule 1 een nieuwe kalender te plannen. Volgens Maffei bereidt de F1 zich voor op verschillende scenario’s. “We hebben scenario’s voor nul races, 15 tot 18 races, races zonder fans en met alleen de teams.”

Racen zonder publiek lijkt steeds meer overwogen te worden, maar ook dat zou financiële gevolgen hebben voor de teams, aangezien de inkomsten en bijgevolg het prijzengeld lager zullen zijn. “Er is een mate waarin wij winstgevende of niet-winstgevende races organiseren, maar teams maken nog steeds al hun kosten. Dat is dus een uitdaging. Het is ook een van de redenen waarom we goed moeten nadenken over hoe we beginnen, zodat het niet alleen goed is voor ons, maar goed is voor het hele ecosysteem.”

“Maar”, waarschuwt Maffei: “Dit is geen lopende rekening met onbeperkt kapitaal. We willen dat deze teams er doorkomen, zij maken onderdeel uit van wat we nodig hebben om te kunnen racen in 2020, 2021 en daarna.”

