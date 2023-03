De commerciële koers van de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 en het succes van de Netflix-serie Drive to Survive legt de Formule 1 bepaald geen windeieren. Het aantal (jonge) fans in de Verenigde Staten groeit gestaag en ook Amerikaanse bedrijven hebben de sport inmiddels ontdekt.

“Van de 25 nieuwe sponsors die we de afgelopen drie jaar aan ons team hebben weten te binden, zijn er 21 gevestigd in de Verenigde Staten”, vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner in Sound On, de podcast van Bloomberg. “Formule 1 is hot op dit moment. Drive to Survive heeft enorm veel teweeg gebracht. Men heeft de sport uitgelegd aan een groot publiek en jonge en ook vrouwelijks fans aangetrokken.”

Dit seizoen staan er voor het eerst drie Formule 1-races in de Verenigde Staten op de kalender, respectievelijk in Miami (7 mei), Austin (22 oktober) en Las Vegas (18 november). Het is de derde keer in de geschiedenis dat er een race in Las Vegas wordt gehouden. Eerder gebeurde dat in 1981 en 1982.