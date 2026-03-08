Arvid Lindblad heeft zijn debuutrace in Australië afgesloten met zijn eerste WK-punten. De Racing Bulls-coureur werd achtste op het Albert Park Circuit, en kwam onderweg naar deze finishplaats onder meer Lewis Hamilton en Max Verstappen tegen op de baan. Lindblad genoot van zijn eerste Grand Prix-weekend als Formule 1-coureur: ‘Ik heb mensen echt kunnen laten zien dat als er een kans is, ik deze met beide handen aanpak.’

Arvid Lindblad heeft zijn eerste Formule 1-race afgesloten met kostbare WK-punten. De Racing Bulls-coureur is de enige rookie op de grid dit jaar, maar dat weerhield de Britse Zweed er niet van om meteen als achtste te finishen in Melbourne. Lindblad kijkt na de race tevreden terug op zijn eerste Grand Prix.

“Ik denk dat ik zelfs op de derde plek lag tijdens de eerste ronde”, blikt Lindblad tegenover F1TV terug op zijn goede racestart. “Dat was echt te gek. Ik heb mensen echt kunnen laten zien dat als er een kans is, ik deze met beide handen aanpak. Ook had ik behoorlijk wat plezier, en genoot ik sowieso veel van dit hele raceweekend. Ik had sommige dingen wat beter kunnen aanpakken, maar over het algemeen was het een erg positief weekend. Ik kon elke sessie bijna het maximale uit de auto halen. Dus ik kijk uit naar China.”

‘Cool om met Lewis te vechten’

Lindblads eerste race in de Formule 1 betekende ook zijn eerste kans om het gevecht aan te gaan met onder meer Lewis Hamilton en Max Verstappen. Die laatste kwam Lindblad ook nog even tegen in de ingang van de pitstraat, toen, in de woorden van de Nederlander, ‘die klootzak (verwijzend naar Lindblad, red.) de hele pitstraat ineens liet afremmen’. Toch genoot de coureur er vooral van om met zijn idolen te kunnen vechten. “Ik weet dat ik de jonge coureur ben, de rookie. Maar zodra ik in de auto zit, ben ik een echte rivaal”, aldus Lindblad. “Dat liet ik vandaag wel zien. Het was erg leuk voor mij om met deze gasten te kunnen vechten. Ik keek tijdens mijn jeugd altijd naar Lewis op de tv, en hij is een van de redenen waarom ik verliefd werd op de sport. Om met hem te vechten, was echt cool.”

