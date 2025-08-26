Naar verluidt heeft Sergio Pérez een akkoord bereikt met het nieuwe team van Cadillac. De Amerikanen maken in 2026 hun Formule 1-debuut en moeten dus twee coureurs aantrekken voor hun eerste seizoen in de koningsklasse. Meerdere bronnen hebben inmiddels bevestigd dat Cadillac kiest voor twee ervaren en bewezen racewinnaars – Valtteri Bottas en Sergio Pérez zouden beiden een contract hebben getekend.

Tijdens de zomerstop meldden verschillende media al dat Bottas de overstap naar Cadillac maakt. De Mercedes-reserve kreeg dit jaar geen nieuw contract bij Sauber en accepteerde een bijrol bij de voor hem vertrouwde Silberpfeile; Tussen 2017 en 2021 won hij al tien Grands Prix met het team uit Brackley. Als test- en reservecoureur speelde hij bovendien een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de W16 en het begeleiden van rookie Andrea Kimi Antonelli. Volgens teambaas Toto Wolff verdient Bottas echter een fulltime stoeltje.

Pérez naar Cadillac?

Cadillac rekent op Bottas‘ ervaring en bood de excentrieke Fin precies dat racezitje waar hij het afgelopen jaar van droomde. Daarnaast wilde het team nog een tweede routinier binnenhalen. ESPN en Autosport melden dat de 35-jarige Sergio Pérez inmiddels zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract. Naar verwachting volgt later deze week de officiële aankondiging, mogelijk met de presentatie van beide coureurs tegelijk.

Pérez brengt niet alleen een schat aan ervaring mee, maar ook lucratieve sponsordeals. Hij stond jarenlang bekend als sterke middenveldcoureur, voordat hij in 2021 de overstap maakte naar topteam Red Bull. Daar boekte hij meerdere overwinningen, al vormde hij nooit een serieuze bedreiging voor teamgenoot Max Verstappen. Vooral in zijn laatste jaar in Milton Keynes kampte hij met een hardnekkige vormcrisis. Zijn contract werd daarom vroegtijdig ontbonden, waardoor de weg vrij kwam voor Racing Bulls-talent Liam Lawson.

