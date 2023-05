Een dag na zijn dominante triomf bij de Grand Prix van Miami werd Max Verstappen naast de baan geklopt door niemand minder dan Lionel Messi. De Argentijn, die zijn nationale voetbalteam in december naar de wereldtitel loodste, won de prestigieuze Laureus Sportsman of the Year Award 2023. Verstappen ontving de prijs vorig jaar nog.

Messi nam maandagavond de prijs in ontvangst in Parijs. Naast Verstappen behoorden voetballer Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en basketballer Stephen Curry tot de andere prominente genomineerden. In andere categorieën grepen ook Diede de Groot en Annemiek van Vleuten naast een prijs.