George Russell heeft zich verzekerd van de eerste pole position van 2026. De Brit van Mercedes was zaterdagochtend oppermachtig in de kwalificatie voor de GP van Australië. Achter hem legde teamgenoot Kimi Antonelli beslag op de tweede plaats. De rest van het veld volgde op grote achterstand. Voor Max Verstappen liep de kwalificatie in Melbourne uit op een enorme deceptie. Hij gleed van de baan in Q1 van de sessie.

Q1: Crash Max Verstappen in eerste snelle ronde

De eerste kwalificatiesessie van 2026 is begonnen! Q1 duurt achttien minuten, zes coureurs vallen af. De eerste tijden staan op de klok. McLaren-coureur Oscar Piastri schiet voor eigen publiek uit de startblokken in 1.20,552, maar hij wordt meteen afgetroefd door Gabriel Bortoleto namens Audi (1.20,495). Max Verstappen staat nog binnen.

Mercedes-coureur George Russell lost Bortoleto af als snelste, in 1.19,840. Met nog 9,30 minuten op de klok komt nu ook Max Verstappen naar buiten.

Nee, crash Max Verstappen!! In de eerste bocht van zijn snelle ronde schuift hij eraf! Rode vlag! De achterkant van zijn Red Bull-bolide slaat vast en hij knalt over het grind hard in de boarding. ‘Fantastic’, klinkt het cynisch over de boordradio. Hij is de eerste zekere afvaller in de kwalificatie.

De sessie is hervat met nog ruim vijf minuten op de klok. Lewis Hamilton noteert de snelste tijd, in 1.19,811, maar lang kan hij er niet van genieten. George Russell en Oscar Piastri duiken er bijna meteen onder. Russells teamgenoot Kimi Antonelli had nog geen tijd achter zijn naam staan, maar rijdt zich in zijn eerste rondje meteen veilig.

Behalve Verstappen hebben ook Carlos Sainz en Lance Stroll geen tijd achter hun naam staan. Met dit drietal sneuvelen ook de Cadillac-rijders Valtteri Bottas en Sergio Pérez alsmede Fernando Alonso. De eliminatie van de Cadillacs en Aston Martins was verwacht.

Afvallers Q1: Sainz, Stroll, Verstappen, Bottas, Pérez, Alonso.

Q2: Russell indrukwekkend, Bortoleto door (maar toch niet)

Q2 is van start met zestien coureurs. Lewis Hamilton rijdt als eerste de baan op, op zachte banden, en gaat keurig aan de kant voor teamgenoot Charles Leclerc, die de eerste tijd noteert: 1.20,088. George Russell lost hem even later af in een snelle tijd: 1.18,934. Hij is vooralsnog met afstand de snelste. Achter Russell volgen respectievelijk Antonelli, Piastri, Hadjar en Norris.

Met nog één minuut op de klok bevinden de coureurs van Audi, Haas en Alpine zich in de gevarenzone.

Audi-coureur Gabriel Bortoleto gaat met hakken over de sloot naar Q3, teamgenoot Nico Hülkenberg redt het net niet.

Bortoleto weet de pits niet te bereiken na zijn laatste lap in Q2 en moet door de marshalls terug geduwd worden. Voor hem zit de kwalificatie er alsnog op. Dat is zuur!

Max Verstappen is even naar een medische controle geweest om naar zijn hand te laten kijken, maar hij is inmiddels terug in de paddock. Er lijkt fysiek verder weinig aan de hand.

Afvallers Q2: Hülkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon, Colapinto.

Q3: Rode vlag door Mercedes-onderdeel op de baan

En we zijn met negen coureurs begonnen aan Q3, inclusief F1-debutant Arvid Lindblad namens Racing Bulls. Toch een knappe prestatie!

Er ligt een opzetstuk van de cooler op de baan, afkomstig van de Mercedes van Kimi Antonelli. De vlag wordt even stilgelegd. Lando Norris rijdt er vol overheen en loopt schade op aan de voorvleugel van zijn McLaren. Voor Antonelli betekent het een ‘unsafe release’.

En we rijden weer. Nog negen minuten op de klok. George Russell rijdt wel meteen weer naar de snelste tijd (1.19,084), gevolgd door Isack Hadjar op ruim een halve seconde.

Kimi Antonelli duikt met 1.18,811 onder de snelste tijd van zijn teamgenoot Russell, maar de laatste herstelt even later weer de pikorde: 1.18,518. Het verschil van beide Mercedessen met de rest is enorm.

Isack Hadjar rijdt naar de derde tijd! Het is een pleister op de wonde voor Red Bull na het vroege uitvallen van Max Verstappen. Wereldkampioen Norris moet zich tevreden stellen met P6.

Top-10: Russell, Antonelli, Hadjar, Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Lawson, Lindblad, Bortoleto.

