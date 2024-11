Eindelijk is het zover, we gaan racen in Las Vegas! Na een spannende kwalificatie is de gokhoofdstad zaterdagavond het decor voor de gelijknamige Grand Prix. Max Verstappen heeft een goede uitgangspositie om zich op de straten van Las Vegas voor de vierde keer tot wereldkampioen te kronen, al is het nog maar de vraag of hij ook de overwinning kan opeisen. Volg het laatste nieuws in onze liveblog!

Verstappen kan dit weekend voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden, als hij vóór naaste concurrent Lando Norris eindigt. De Nederlander heeft na de kwalificatie een goede uitgangspositie, maar moest zich ook achter de beide Ferrari’s, Pierre Gasly en polesitter George Russell dulden. Het is dus nog maar de vraag waar hij straks precies eindigt!

