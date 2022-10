Het is weer tijd voor een F1esta in Mexico: de Formule 1 is weer op het Autódromo Hermanos Rodríguez neergestreken. De coureurs- en constructeurstitels zijn al vergeven, maar op het hoog gelegen circuit met de ijle lucht in Mexico-Stad kunnen we nog genoeg verrassingen voorgeschoteld krijgen. Verslaggever Daan de Geus is aanwezig in de paddock in Mexico en zal je hier op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email