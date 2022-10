Het coureurskampioenschap is beslist. Er zijn nog vier races te gaan, vier kansen voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen om een race te winnen en records te breken. Het Formule 1-circus is weer in de Verenigde Staten voor de race op het spectaculaire Circuit of the Americas. Het belooft een mooi en volgepakt weekend te worden. Verslaggever André Venema is ter plekke en houd je op de hoogte van het laatste nieuws vanuit de paddock.

