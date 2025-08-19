Carlos Sainz steekt de loftrompet over Laurent Mekies, die onlangs de overstap heeft gemaakt naar Red Bull. Na het ontslag van teambaas Christian Horner kreeg de Fransman de leiding over de Oostenrijkse renstal. Sainz, die Mekies nog kent uit hun gezamenlijke tijd bij Ferrari, prijst hem om zijn professionele houding. Volgens de Spanjaard is hij bovendien de perfecte match voor Red Bull.

Tijdens de Grand Prix van België blikte Sainz terug op zijn periode bij Ferrari en in het bijzonder op de samenwerking met Mekies. De Fransman was tussen 2018 en 2023 sportief directeur en racedirecteur bij de Scuderia. Sainz, die in 2021 de overstap maakte van McLaren naar Ferrari, reageerde enthousiast op de recente promotie van Mekies.

Brede ervaring

“Ik vind hem extreem professioneel”, aldus de Spanjaard. “In mijn tijd bij Ferrari werkte hij ontzettend hard en had hij veel begrip voor de coureurs. Hij gaf je een bepaald gevoel en had een manier van communiceren die heel prettig was. Dat zorgde voor heel open gesprekken.”

Sainz wees verder op Mekies‘ brede achtergrond in de Formule 1. Zijn verschillende functies zouden hem uitstekend hebben voorbereid op een leidersrol bij Red Bull. “Door zijn tijd bij de FIA, vervolgens bij Ferrari, daarna bij Racing Bulls en nu bij Red Bull, heeft hij genoeg ervaring om een van de grootste teams in de Formule 1 te leiden”, verzekerde de Williams-coureur. “Eerlijk gezegd denk ik dat hij perfect bij Red Bull past. Ik kan hem alleen maar feliciteren – hij heeft deze stap echt verdiend. Volgens mij gaat hij er enorm van genieten.”

