Logan Sargeant heeft via zijn eigen kanalen gereageerd op zijn tussentijdse ontslag bij Williams. De Amerikaanse brokkenpiloot kreeg dinsdag te horen dat hij plaats moet maken voor talent Franco Colapinto. Sargeant stelt ‘de tijd te nemen om zijn opties te overwegen’. Opvallend is dat zijn bericht korte tijd na het delen alweer werd verwijderd.

Komend weekend zal Academy-coureur Colapinto bij de Italiaanse GP in Monza achter het stuur kruipen. Sargeant kwam bij de Dutch GP in Zandvoort voor het laatst voor de Britse renstal in actie. Zaterdag crashte hij zwaar tijdens de derde vrije training. Zijn bolide vloog daarbij in brand, het was voor teambaas James Vowles de spreekwoordelijke druppel.

Een dag later eindigde hij tijdens de race als zestiende. In 36 GP-starts scoorde Sargeant slechts één punt: tijdens de GP van de Verenigde Staten in 2023. Hij was nooit beter dan zijn teamgenoot Alex Albon in een Grand Prix.

Sargeant wist al dat hij het team aan het einde van het seizoen zou moeten verlaten, nadat Williams Carlos Sainz had gecontracteerd voor 2025.

Het statement van Logan Sargeant op zijn ontslag:

Hieronder het vertaalde bericht dat Logan Sargeant zelf deelde en dat daarna weer werd verwijderd:

Hallo allemaal,

Na het nieuws van vandaag wilde ik zeggen dat ik Williams Racing super dankbaar ben dat ze me mijn eerste kans in de Formule 1 hebben gegeven.

Ik ben zo dankbaar voor de steun die ik van iedereen bij het team heb gekregen vanaf het moment dat ik bij de Academy kwam in 2021.

Voor het eerst een F1-wagen besturen in Abu Dhabi was de ervaring van mijn leven, terwijl ik vorig seizoen in Austin de eerste Amerikaanse puntenteller in 30 jaar werd.

Ik ben er trots op dat ik de afgelopen twee seizoenen zo’n historisch team heb vertegenwoordigd. Op dit moment neem ik de tijd om mijn opties te bekijken, voordat ik te zijner tijd een aankondiging doe over mijn toekomst.

Dank je wel.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Vanaf donderdag in de winkel en nu al digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwe editie van FORMULE 1 magazine! Met alles over de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell en Rico Verhoeven, Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!