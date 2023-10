Al jaren is Alberto Dall’Oglio een graag geziene gast in de Formule 1. De Italiaanse CEO van TECA25, het zusterbedrijf van Schuberth dat de helmen maakt van onder andere Max Verstappen, reist lang niet alle Grands Prix af. Maar waar hij komt is het welkom steevast warm.

Als we hem in de paddock van het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya spreken, komt Dall’Oglio net uit het enorme Holzhaus van Red Bull Racing gewandeld. Hij is daar even naar binnen gelopen om persoonlijk de nieuwe helm aan Max Verstappen te overhandigen. De helm die de Nederlander in Spanje draagt was eigenlijk bestemd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar omdat die race vanwege de wateroverlast is afgelast, wordt de ‘Imola-helm’ doorgeschoven naar Spanje.

In de lift

Reden genoeg voor Dall’Oglio samen met Sven Krieter, de man die namens Schuberth verantwoordelijk is voor het prepareren van de helmen van Verstappen, even bij te praten met de Red Bull-coureur. Dat de banden tussen Verstappen en de Italiaan uitstekend zijn, is te zien aan het opgewekte gezicht van Dall’Oglio. Met de successen die de wereldkampioen de laatste jaren aaneenrijgt, zit ook Schuberth in de lift.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

“In 2019 is het hier in Barcelona allemaal begonnen”, wijst Dall’Oglio om zich heen, maar eigenlijk moeten we tien jaar verder terug in de tijd om het succes van Schuberth te begrijpen. Naar 2009 en het zware ongeluk van Felipe Massa op de Hungaroring. De Braziliaan werd tijdens de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix tegen het hoofd geraakt door een losgeschoten springveer van de auto van Rubens Barrichello. Massa overleeft, maar de FIA besluit de veiligheid van helmen tot speerpunt van nieuw beleid te maken.

Reservehelmen

Na jaren onderzoek wordt vanaf 2019 een nieuw standaard geïntroduceerd. Schuberth is op de afspraak en Dall’Oglio reist in februari met een kofferbak vol nieuwe helmen af naar Barcelona, waar de wintertest plaatsvindt. “Ik zei tegen Sven dat we wat reservehelmen moesten meenemen”, vertelt Dall’Oglio. “Ik voelde gewoon dat er iets ging gebeuren.”

En inderdaad; Arai heeft problemen om een deel van zijn helmen door de test te loodsen, zodat Verstappen niet met zijn eigen maat kan rijden. Hij rijdt in de eerste week nog met permissie van de FIA met een oude Arai-helm, maar in de tweede testweek stapt hij over op de Schuberth. “En nu zijn we vier jaar en twee wereldtitels verder”, peinst Dall’Oglio. “We hebben een enorme boost gekregen in die jaren, natuurlijk vooral na die eerste wereldtitel. Niet alleen door het vervaardigen van de racehelmen zelf, maar ook door de merchandising die er bij komt kijken.”

Minihelmen

Schuberth laat de minihelmen van Verstappen in eigen beheer in Thailand maken en dat levert de fabrikant een aardige alternatieve inkomstenbron op, vooral sinds de coureurs vanaf 2020 weer onbeperkt speciale exemplaren mogen gebruiken. “Het is een zeer lonende business, ook omdat we het op een zeer hoog kwaliteitsniveau kunnen doen”, zegt Dall’Oglio. “Max draagt zijn steentje bij aan de promotie en hij heeft een fantastisch team achter zich dat enorm proactief is. Natuurlijk waren er altijd al miniaturen, maar wat we samen met Max doen is uniek. Samen met de ontwerper en het team van Max werken we vier maanden vooruit. Als Max uiteindelijk zegt ‘oké, ik vind het mooi’, dan kunnen we beginnen met de productie en de helmen op dezelfde dag uitbrengen als de dag van onthulling van de speciale editie.”

Lucratief

Dat de verkoop van de minihelmen lucratief is, is duidelijk. Toch is dat niet waar het om draait, aldus Dall’Oglio. “Het belangrijkste voor ons is de voldoening die Max heeft. Hij is echt blij met zijn helm en wij zijn blij met Verstappen.” De Nederlander is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de helm. “Hij geeft ons echt hele positieve feedback om zelfs marginale dingen te verbeteren”, legt de Italiaan uit. “Dat is ingewikkeld, want als de helm eenmaal gehomologeerd is, kun je er natuurlijk niet veel aan veranderen, maar we kunnen nog steeds kleine dingen verbeteren die niet in de eerste plaats zo bedoeld waren. We kunnen bijvoorbeeld altijd het vizier verbeteren, we kunnen de ventilatie aanpassen of bijvoorbeeld de afstand tussen de neus en het vizier vergroten. We hebben het echt over kleine dingen, maar hij is daar heel, heel professioneel bij betrokken.”

Pittige discussie

“Wat ik leuk aan hem vind, is dat hij absoluut duidelijk is”, vervolgt de Italiaan. “Max vindt iets goed of hij vindt iets niet goed. Dat is ook hoe we vier jaar geleden bij elkaar zijn gekomen. Hij was bij die test in Barcelona en had geen helm. We gaven hem onze helm en hij zei direct: ‘ik wil die helm.’ Hij ging daarbij tegen zijn hele team in en dat werd een pittige discussie. Het ontwerpteam wilde niet dat Max zou overstappen, omdat de complete aerodynamica van de auto rond dat andere merk (Arai, red) was gemaakt. Maar hij was overtuigd van onze helm en gaf aan dat hij een betere koeling voelde, dat hij beter zicht had en tijdens het rijden zijn stuur kon zien. Dus voor hem was het echt belangrijk en hij wist Helmut Marko en hoofdontwerper Adrian Newey te overtuigen.”

Zegen

Toen Schuberth eenmaal de zegen van Red Bull Racing had, was de helmenfabrikant er nog lang niet. “Daarna moesten we Newey en het hele aeroteam van Red Bull Racing er van overtuigen dat ons product goed was”, zegt Dall O’glio. “Dat was een intensieve periode. Ze deelden hun gegevens over de auto met ons en wij hebben andersom natuurlijk onze data gedeeld. We konden vanwege de regels niet al te veel dingen aan de helm veranderen, maar we hebben bijvoorbeeld de splitter aan de achterkant aangepast en van daaruit zijn we verder gegaan.” Blijkbaar beviel het werk dat Schuberth had afgeleverd. “Een jaar later werden we opnieuw rechtstreeks door Newey benaderd met een nieuwe uitdaging. Hij vroeg ons wat we nog aan de helm konden verbeteren. Dus ik gaf hem al onze data en ideeën en hij zei: ‘Ik vind het goed wat je doet, laten we doorgaan.’ Het ultieme compliment.”

