Er staat dit seizoen geen maat op Max Verstappen. Na dertien overwinningen kan hij zaterdag tijdens de sprintrace in Qatar al zijn wereldtitel prolongeren. Zo ongewoon als zijn suprematie en de vroegtijdige capitulatie van de concurrentie feitelijk zijn, zo gewoon lijken inmiddels de superlatieven geworden aan zijn adres. Machtig. Uniek. Buitengewoon. Maar hoe dicht is de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull de perfectie genaderd?

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel liet zich eerder dit seizoen lovend uit over het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen en is het pertinent oneens met de kritiek van fans dat de sport door Verstappens dominantie aan amusementswaarde heeft ingeboet. “Iedereen moet leren genieten van perfectie”, stelde Vettel.

Jos Verstappen: ‘Constantheid is Max’ grote kracht’

Jos Verstappen vindt het mooi dat de man die Red Bull in de periode 2010-2013 aan vier wereldtitels hielp zich in dergelijke bewoordingen over zijn zoon uitspreekt, zegt hij in Red Bulls Energystation bij een warme cappuccino. “Maar perfectie bestaat niet in de sport evenmin als een perfecte race”, nuanceert hij. “Ik denk wel dat Max heel dicht tegen de perfectie aanzit. Elke race, eigenlijk het hele seizoen. Zijn constantheid is in mijn ogen zijn grote kracht.”

Verbeterpunten zijn er altijd wel, vervolgt Verstappen. “Welke dat zijn? Ja, dat ga ik niet zeggen”, lacht hij. Daarna: “Maar in het algemeen is er niet zoveel op hem aan te merken. Laat ik het zo zeggen: voor een jongen van zijn leeftijd doet hij weinig verkeerde dingen.”

Tost: ‘Max heeft in 2021 grote stap gemaakt’

Ondanks zijn jonge leeftijd (26) is Max Verstappen al bezig aan zijn negende seizoen in de koningsklasse. “Ik ben geenszins verbaasd door de enorme ontwikkeling die Max in de loop der jaren heeft gemaakt”, zegt Franz Tost, de Oostenrijkse teambaas van AlphaTauri (het voormalige Toro Rosso), die Verstappen in zijn debuutseizoen 2015 onder zijn hoede had. “Max is uiterst getalenteerd en professioneel. Hij heeft vanaf zijn entree in de Formule 1 ieder jaar bijgeleerd. Ik denk dat hij in 2021 een grote stap voorwaarts heeft gemaakt en vorig jaar opnieuw. Inmiddels is hij één van de besten in het lezen van een race en er vervolgens het maximale uithalen. Formule 1 is een leerproces. Je komt erin en dan is het een kwestie van ontwikkelen en groeien. Dat is exact wat Max heeft gedaan en waardoor hij nu een ontzettend hoog niveau heeft bereikt, zowel mentaal als fysiek. Het doorlopen van dit leerproces, in combinatie met zijn talent en ervaring, maken dat hij momenteel met afstand de beste coureur op de grid is.”

Ook de doorgaans wat ingetogen Oostenrijker denkt dat Verstappen de perfectie nadert. “Er is niemand die het beter zou kunnen zijn dan Max.”

Xevi Pujolar, in het debuutseizoen van Verstappen vier handen op één buik met de Limburger, kan zich volledig vinden in de woorden van Tost. “Als je ziet wat Max nu presteert bij Red Bull, dat is nagenoeg foutloos. De auto en het team zijn heel goed, maar Max is buitengewoon. Welke coureur je ook in die auto zou zetten, geloof me, niemand zou ook maar in de buurt komen van het niveau dat hij nu laat zien.”

Pujolar: ‘Als tiener al beter dan iedereen’

“Toen ik Max leerde kennen, was hij nog maar 16 en heel jong. Wel was hij enorm getalenteerd, gretig en gemotiveerd. Het vuur en de passie zijn er nog steeds, maar hij heeft nu ook ervaring in het pakket zitten. Dat totaalpakket maakt hem compleet en heeft hem naar the next level gebracht. Als tiener was hij al beter dan iedereen, maar inmiddels is hij volwassen en is hij twee stappen verder dan de rest.”

Koninklijk onderonsje: koning Willem-Alexander en Max Verstappen, de koning van de Formule 1 (Andreas Terlaak)

In 176 races scoorde Verstappen 28 pole positions en 90 podiumplaatsen, waarvan 46 overwinningen. Het zijn voor een mens van vlees en bloed duizelingwekkende cijfers, benadrukt oud-coureur Jan Lammers, tevens sportief directeur van de Dutch GP. “Max zit zo dicht tegen de perfectie aan als je mag hopen. En dat kleine stukje imperfectie, dat maakt hem juist perfect. Want hij is geen robot, gelukkig niet. Ik zou alleen niet weten waar dat kleine stukje imperfectie in zit”, zegt Lammers. “Als coureur heb je te maken met zoveel verschillende omstandigheden, kijk maar naar het weer hier, tijdens de race van zondag. Ik vind het echt bizar hoe hij het toch iedere keer weer flikt. Beter is bijna niet haalbaar, lijkt me. Als Max er straks niet meer is omdat hij gestopt is, realiseer de meesten zich waarschijnlijk pas hoe goed hij was. Ik zou zeggen: koester dit momentum, want het is uniek wat we meemaken.”

Atze Kerkhof, Driver Performance Consultant bij het F1-team van Alfa Romeo, denkt dat Verstappen het verschil maakt doordat hij constant op een uitzonderlijk hoog niveau weet te presteren. “Perfectie is zo dicht mogelijk tegen perfectie aanzitten en dat vervolgens zo lang en consistent mogelijk volhouden”, zegt hij enigszins cryptisch.

Kerkhof: ‘Max heeft denkcapaciteit over’

Kerkhof is achter de schermen de grote man is van Team Redline, het sim-team waar ook Verstappen aan verbonden is. Kerkhof: “Sommigen pieken op de ene baan, maar presteren weer minder op een ander circuit. Hun prestaties schommelen, ook in de sessies, maar Max is constant heel snel en comfortabel om tegen de limiet aan te rijden. In mijn optiek pakt hij daar de voorsprong op de rest, omdat hij op dat extreme niveau goede feedback kan geven aan het team.”

Kerkhof weet uit ervaring dat Verstappen zich onder alle omstandigheden comfortabel voelt in de auto. Of in de sim. “Ook als hij tegen de limiet aan zit, heeft hij denkcapaciteit over om dingen om hem heen te zien. Bij Max merk je dat hij altijd doorheeft wat er om hem heen gebeurt, hoe de race verloopt en hoe anderen rijden tijdens de race. En dat zie ik met simracen ook terug. Ik zat weleens in een race een paar plekken achter hem toen ik een foutje maakte. Max had het meteen door. Vrijwel meteen hoorde ik over de radio: ‘Hé, foutje gemaakt?’ Dat zag hij in de timings.”

Hij vervolgt: “Max blijft altijd pushen, ook op dit niveau. Daardoor verbetert hij nog verder. Het voordeel van hem is dat hij geen supercoureur naast zich nodig heeft om de auto samen beter te maken. Al die kennis heeft hij zelf in huis. Inderdaad, Max is zelf die supercoureur.”

Max Verstappen in actie tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort (Andreas Terlaak)

Lammers: ‘Max is de perfecte perfectionist’

Het vakmanschap van Verstappen is volgens Lammers de optelsom van opleiding en voorbereiding. “Max heeft een fantastische opleiding gekregen van Jos, die hem aan de poort van de Formule 1 heeft afgeleverd. En daarnaast is hij heel goed in de voorbereiding. Waar anderen stoppen, gaat hij nog even door. In die zin is hij de perfecte perfectionist. Hij haalt niet alleen het maximale uit zichzelf, maar ook uit de mensen om zich heen, zijn equipment en uit de situatie, die redelijk veranderlijk kan zijn tijdens een race”, aldus Lammers.

In Qatar kan Max Verstappen een nieuwe kroon op zijn carrière zetten in een nu al historisch seizoen. De kenners hebben gelijk: Max Verstappen is het perfecte plaatje…

