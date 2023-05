Na zijn overwinning in Monaco staat Max Verstappen op 39 zeges in de Formule 1. Zeven jaar geleden op 15 mei 2016 won de Red Bull-coureur in Spanje – waar we komend weekend racen – zijn eerste Grand Prix.

FORMULE 1 Magazine wijdde destijds een extra editie aan de overwinning en daarin viel onder andere dit vragenvuur van onze toenmalige verslaggever Eelco den Boer te lezen.

‘Onvoorstelbaar om de eerste race voor Red Bull te winnen’

Een gouden wissel: zo kan de transfer van Max Verstappen naar Red Bull gerust genoemd worden. Met een ijzersterk optreden bewijst hij dat de overstap naar het topteam op precies het juiste moment komt. Hij pakt niet zomaar een podiumplaats, maar meteen de overwinning.

Max, je bent de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden en de eerste Nederlandse coureur die een Formule 1-race heeft gewonnen. Wat doet dat met je?

“Het is ongelooflijk. Het was een geweldige race. De strategie was goed, ik kon goed op de banden letten en alles verliep eigenlijk volgens plan. Maar dat ik in eerste positie kwam te liggen, was onvoorstelbaar. Ik kan het nog niet geloven.”

Met je overstap van Toro Rosso naar Red Bull kwam je doel om podiumplaatsen te halen een stuk dichterbij, maar had je hier rekening mee gehouden?

“Nee, dit is een enorm grote verrassing. Ik mikte op het podium, om mijn eerste race voor Red Bull meteen te winnen is onvoorstelbaar.”

Je had een andere strategie dan je teamgenoot. Uiteindelijk kwamen de eerste vier coureurs heel dicht bij elkaar. Hoe heb jij het verloop van de race ervaren?

“De eerste stint kon ik het tempo goed volgen. Maar als je achter een andere auto rijdt, vreet dat je banden op. Na mijn pitstop voor de mediumbanden voelde het meteen goed aan en kon ik mijn snelheid en banden goed onder controle houden. De tweestopper was de best mogelijke strategie. De laatste stint stond ik onder grote druk van Kimi, maar ik wist dat het op dit circuit heel moeilijk is om in te halen. Het was dus een kwestie van geen fouten maken, geen wiel te blokkeren. En dat lukte.”

Räikkönen voerde de druk inderdaad behoorlijk op. Toch kon hij niet echt de aanval openen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

“Na mijn tweede stop wist ik dat ik het tot het eind door moest, dus ben ik de eerste ronden op die banden niet tot het uiterste gegaan. Ik liet Kimi dichterbij komen, met een veilige marge. Op een gegeven moment kwam hij wel binnen DRS-bereik en het kostte wat energie om hem achter me te houden, maar het pakte goed uit tot er nog een ronde of acht te gaan was. Toen kwamen we in verkeer terecht en kreeg ik het moeilijker. Het komt erop aan goed uit de laatste bocht komen. Ik hield mijn spiegels voortdurend in de gaten.”

Je laatste pitstop was in ronde 34, met nog 32 te gaan. Wist je dat je het op die banden tot het eind ging redden?

“Ik wist dat het moeilijk ging worden om zo veel ronden op één set te rijden. Daarom heb ik de banden zo veel mogelijk gespaard. De laatste ronden waren alsof ik op ijs reed – veel glibberen en glijden – maar ik kon mijn voorsprong in de laatste sector verdedigen. Op die manier worden veel races in Barcelona gewonnen.”

Hoe heb je de laatste ronden beleefd?

“Ik kreeg wat kramp in de slotronde, maar ik was vooral heel opgewonden. Ik kon niet geloven dat ik aan de leiding lag. Met zo’n tien ronden te gaan zag ik mijn naam bovenaan staan op het grote scherm. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: niet meer naar kijken, concentreer je op de banden en breng de auto aan de finish. Dat heb ik gedaan. Het is een geweldig gevoel; dit had ik niet verwacht.”

Je had waarschijnlijk je handen vol aan je inhaalactie buiten om Vettel in de derde bocht, maar heb je gezien wat er met de Mercedes-coureurs is gebeurd?

“Ik zag er één op het gras gaan, volgens mij Lewis Hamilton, en als je daarop komt en spint kun je niets meer uitrichten. Daardoor knalde hij tegen Nico Rosberg aan. Ik weet niet hoe hij op het gras terechtkwam.”

Wie had het grootste aandeel in deze zege: jijzelf, je vader of Helmut Marko?

“Van mijn vierde tot mijn zestiende was het voornamelijk mijn vader (Sebastian Vettel vraagt wat er dan de eerste vier jaar is gebeurd, waarop Verstappen antwoordt dat zijn moeder toen veel en goed werk heeft verricht, red.). Daarna was het een combinatie van ons allemaal. Ik heb de kans gekregen om Formule 1 te rijden, eerst bij Toro Rosso en nu bij Red Bull, en ben daar geweldig op voorbereid.”

