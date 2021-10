Nikita Mazepin had al geen geweldig weekend in de Verenigde Staten, maar hij werd al vroeg gehinderd in de race door een losse hoofdsteun. De Rus moest noodgedwongen de pits in en verloor zo kostbare tijd.

Het was al een geen goed weekend voor Mazepin voordat hij aan de race begon. De Rus kon het tempo van teamgenoot Mick Schumacher niet echt bijbenen en worstelde met de track limits. Hij zag in de vrije trainingen vele rondetijden geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits, zoveel zelfs dat hij in de derde vrije training 28,7 seconden langzamer was dan Sergio Pérez omdat al zijn snelle ronden geschrapt werden. In de kwalificatie kwam hij al wat meer in de buurt van zijn Duitse teamgenoot, maar in de race was dat al snel voorbij. Maar dat had ook wel een reden.

“Helaas was het geen drukke race voor mij omdat in bocht 2 van de openingsronde mijn hoofdsteun los kwam”, legt Mazepin uit. “Het was nogal een verraderlijke ronde omdat mijn hoofdsteun omhoog schoot en mijn beide spiegels blokkeerde. Ik moest het team vragen of er iemand in de buurt zat omdat ik niet wist waar ik moest insturen. Dat voegde meer dan 25 seconden toe aan racetijd dankzij de onnodige pitstop. Het maakte het daarna lastig voor mij omdat ik nu in mijn eentje reed. Ik probeerde nog een eenstopper te doen, maar met deze temperaturen en banden was dat simpelweg onmogelijk.”

Lees ook: Steiner hoopvol over Ferrari-motor voor 2022: ‘Ze hebben hard gewerkt’

Teambaas Günther Steiner verklaart dat er twee schroeven aan het einde van de hoofdsteun niet helemaal vast zaten. “Daardoor hoefden we de hoofdsteun niet helemaal los te halen, we hoefden deze alleen maar naar beneden te duwen en vast te zetten. Je moet dan wel de pits opzoeken omdat je anders op veiligheidsgronden gediskwalificeerd wordt. We riepen hem direct naar binnen”, aldus de Italiaan.

Foto: BSR Agency