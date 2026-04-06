Voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo is nog niet overtuigd dat het team dit seizoen serieus kan meestrijden om het wereldkampioenschap. Hij gelooft dat een handvol zeges en podiumplaatsen niet voldoende is om te spreken van een echte titelstrijd. Ferrari kende een sterke seizoensstart in 2026, maar kon nog geen vuist maken tegen Mercedes, dat de eerste drie Grands Prix op rij won. De komende upgrades zullen cruciaal zijn voor het wereldkampioenschap.

Na de GP van Japan verklaarde Lewis Hamilton dat Ferrari ‘mijlenver achterlag’ op Mercedes. De Scuderia heeft zijn hoop gevestigd op toekomstige upgrades om het gat naar de Duitse renstal te dichten. Naar verluidt test het team tijdens de voorjaarsstop in april een aantal nieuwe componenten. Er zou een speciale filmdag zijn ingepland op Monza. Ook de bekende ‘macarena-vleugel’, waar Ferrari al verschillende keren mee testte, moet daar gereed worden gemaakt voor een racedebuut.

‘Paar zeges en podiums zijn niet genoeg’

Volgens Di Montezemolo zullen deze upgrades uitwijzen of Ferrari dit jaar eindelijk een gooi kan doen naar het wereldkampioenschap. “Ik heb in de eerste drie races een goede auto gezien”, verklaarde hij in een uitzending van La politica nel pallone. “Hij oogt betrouwbaar en consistent, maar kan vooralsnog geen wereldkampioenschap winnen; daarvoor is er meer vermogen nodig. Het zal doorslaggevend worden in hoeverre het team de motor verder kan ontwikkelen.”

“Na zoveel jaren is het niet genoeg om een paar races te winnen of tevreden te zijn met een podiumplaats”, stelde de Italiaan scherp. “Je moet het kampioenschap winnen. Hopelijk leveren de ontwikkelingen een auto op die echt vooraan kan strijden. In Miami wordt het hele kampioenschap gereset. Iedereen heeft een maand de tijd, dus ik hoop dat Ferrari de middelen heeft om de auto op orde te krijgen.”

Luca di Montezemolo was tussen 1991 tot 2014 de grote baas van Ferrari. Tijdens zijn ambtstermijn blies hij zowel het Formule 1-team als de autofabrikant nieuw leven in. Zo won de Scuderia onder zijn leiding meerdere constructeurs- en coureurstitels, met name met de legendarische Michael Schumacher. In 2014 trad Di Montezemolo af na toenemende spanningen met zijn beoogde opvolger, FIAT-Chrysler-CEO Sergio Marchionne.

