Madrid zal vanaf 2026 de Grand Prix van Spanje organiseren. Dat melden verschillende Spaanse media. Daarmee kaapt de hoofdstad de race weg van Barcelona, die al sinds 1991 de Spaanse race organiseert.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is al lange tijd een vast onderdeel van de Formule 1-kalender. Sinds 1991 is het circuit al de thuishaven van de Grand Prix van Spanje. In vele jaren was het circuit ook de locatie van de testdagen voorafgaand aan het seizoen. Verschillende F1-legendes, onder wie Michael Schumacher, Alain Prost en Mika Häkkinen, wonnen de races op het circuit. En in 2016 was het dit circuit waarop Max Verstappen voor het eerst een Formule 1-race won.

Maar in 2026 zal het circuit van de kalender verdwijnen. Madrid zit al langer te azen op een kans om de race van rivaal Barcelona af te pakken. Volgens de Spaanse krant El Mundo is dat nu gelukt. Het nieuwe contract zal ingaan in 2026, wanneer de huidige overeenkomst met Barcelona afloopt. Hoe lang Madrid op de kalender zal blijven staan is nog niet bekend. Een officiële aankondiging wordt binnenkort verwacht.

De race in Madrid zal een straatrace worden. Het circuit gaat door de buitenwijken Ifema en Valdebebas. Daarbij gaat het onder andere langs een festivalterrein en het sportcomplex van voetbalclub Real Madrid. In het verleden werd er ook al een Grand Prix in de buurt van Madrid gehouden, op het Circuito del Jarama. Bij een terugkeer naar de hoofdstad zal de Formule 1 dat circuit dus niet gebruiken.

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

