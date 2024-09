Kevin Magnussen snapt helemaal niks van zijn straf voor het incident met Pierre Gasly in Monza. De Deen kreeg een tien seconden-tijdstraf en twee strafpunten voor de botsing, wat volgens de Haas-coureur niet in overeenstemming staat met het incident zelf. Magnussen is echter niet van plan zijn benadering voor de laatste races van het seizoen te veranderen.

De Deen pakte in Monza het laatste punt door als tiende over de finishlijn te komen, maar kreeg na de race te horen dat hij in Azerbeidzjan niet aan de start hoeft te verschijnen. Magnussen heeft een raceverbod gekregen, nadat zijn twee strafpunten voor het incident met Pierre Gasly zijn totale aantal op twaalf strafpunten in een jaar tijd zet.

“Ik begrijp er helemaal niets van”, reageert Magnussen op zijn raceverbod, tegenover Motorsport Week. De Deen snapt zijn staf vooral niet, omdat het incident met Gasly volgens de Haas-coureur niet al te veel voorstelde. “Ik ben helemaal in de war. Gasly en ik raceten hard bocht vier in, we hadden licht contact. (Er was, red.) geen schade aan beide auto’s, geen gevolgen voor de race van ons beiden en ik kreeg een tijdstraf van tien seconden.”

Magnussen vergelijkt het incident met de botsing tussen zijn teamgenoot Nico Hülkenberg en Visa RB-coureur Daniel Ricciardo. De Australiër kreeg vijf seconden straf voor het incident met de Haas-coureur. Volgens Magnussen is dit niet in overeenstemming met zijn eigen tijdstraf. “Ricciardo duwde Nico in het gras met 300 kilometer per uur, waardoor Nico’s race volledig werd verwoest”, legt Magnussen uit. “Enorme gevolgen en schade aan Nico’s auto en hij krijgt een straf van vijf seconden. Weet je, waar is de logica? Ik snap het gewoon niet.”

‘Tot in Singapore’

Of de Deen na de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn plan van aanpak voor de laatste races gaat veranderen? Daar twijfelt Magnussen niet over. “Ik ben terug in Singapore. Ik heb dan nul punten, en heb al de hele tijd gezegd dat ik me niet ga inhouden. Weet je, het heeft geen zin. En ik heb vandaag een punt gescoord, dus tot later”, besluit de Deen.

