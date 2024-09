Kevin Magnussen heeft een schorsing voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gekregen. De Deen kreeg twee strafpunten voor het veroorzaken van een botsing met Pierre Gasly tijdens de GP Italië. Dat brengt het totale aantal op 12 strafpunten voor Magnussen, in twaalf maanden tijd, waardoor de Haas-coureur in Bakoe niet op de grid staat.

Magnussen probeerde om in bocht vier op Monza aan Gasly voorbij te rijden, maar slaagde hier niet in en kwam tegen de bolide van de Fransman aan. De stewards gaven de Deen volledig de schuld van het incident. Magnussen zou zich volgens de stewards niet aan de regel dat coureurs “in een veilige en gecontroleerde manier een inhaalmanoeuvre moeten uitvoeren” hebben gehouden, aldus het officiële FIA-document. De strafpunten worden na de schorsing kwijtgescholden.

Naast de strafpunten kreeg Magnussen ook een tijdstraf van tien seconden. De Deen verliest echter niet zijn tiende finishplaats, en behoudt dus ook zijn punt voor het klassement. Oliver Bearman, die ook volgend jaar bij Haas achter het stuur kruipt, is naar verluidt de vervanger van de Deen in Bakoe.

Gasly verrast door schorsing Magnussen

De schorsing van Magnussen kwam ook voor Pierre Gasly als een verrassing, omdat volgens de Fransman het incident tussen de twee tijdens de Italiaanse race wel meeviel. “Ik zal kijken hoe ik hem kan helpen”, zei de Alpine-coureur nog tegen The Race. “Het voelt als oneerlijk (de straf, red.) voor het incident dat het was.”

