Hij verloor het duel met Sebastian Vettel wel, toch kon Kevin Magnussen er enorm van genieten. De Deen was onder de indruk van de ‘ongelofelijke’ Vettel op het Circuit of the Americas en noemt het ‘een van de beste races ooit’.

In de laatste ronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten streden Magnussen en Vettel hard om de achtste plek. Magnussen verdedigde die plek terwijl Vettel het in bocht 16 buitenom ging bij de Haas-coureur en hem vervolgens verschalkte. Het werd uiteindelijk de zevende plek voor Vettel en de achtste voor Magnussen na de tijdstraf van Fernando Alonso.

Magnussen verloor het duel dus, maar dat maakte het er niet minder mooi om. “Het was een goed gevecht”, zei Magnussen na de race tegen SpeedCity Broadcasting. “Natuurlijk ben ik pissig dat ik dat duel verloren heb, maar ik moet zeggen dat dit een van de beste races ooit is geweest waar ik bij betrokken was.”

Magnussen had met name veel lof over de manier waarop Vettel reed. “Het was ongelofelijk. Het voelt haast als een privilege om tegen iemand als Vettel te rijden. Dat is geweldig en ik ga ervan leren en het koesteren.”

Voor Magnussen voelde het duel met Vettel wel dubbel. De Duitser neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1, maar voor Magnussen voelde het ‘niet alsof dit het einde van zijn carrière’ is. “Hij reed gewoon geweldig, maar natuurlijk ben ik boos op mezelf dat ik het in die laatste ronde verloor. We hebben nog steeds wel goede punten gescoord, dat is geweldig. Ik ben erg trots op het team”, besluit de Deen.