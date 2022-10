Sebastian Vettel zit niet te wachten op een reserverol in de Formule 1. Ook voor een andere rol, bijvoorbeeld binnen het management van Aston Martin, loopt de viervoudig wereldkampioen niet warm.

Vettel kondigde in Hongarije aan dat hij na dit seizoen afscheid neemt van de Formule 1. De Duitser wil meer tijd voor zijn gezin hebben en heeft, op het volgen van enkele workshops na, nog geen concrete plannen voor 2023.

Een rol binnen de Formule 1 zou ook nog een optie kunnen zijn voor Vettel. Zo zou hij nog actief kunnen blijven als reservecoureur. “Maar wat doet een reservecoureur?”, vraagt Vettel zich af. “Hij komt naar de races en doet dan niets. Dus daar is voor mij echt geen sprake van”, sluit hij die deur hard dicht.

Lees ook: Vettel wijst Hamilton aan als moeilijkste tegenstander

Of hij dan wel eventueel bereid is om in te vallen als Fernando Alonso of Lance Stroll niet kunnen rijden? “Alleen als het Suzuka is!”, grapt de Duitser, groot fan van het Japanse circuit.

Voor een andere rol, zoals binnen het management van Aston Martin, loopt Vettel ook niet warm. Daarnaast geeft hij aan niet aan de slag te willen gaan als commentator of presentator voor een tv-zender.

Lees ook: Vettel sluit rol bij Red Bull na F1-afscheid niet uit

Onlangs sloot Vettel echter één ding niet volledig uit: een terugkeer naar Red Bull. Uiteraard niet als coureurs, maar wel in een rol achter de schermen. De Duitser heeft goede herinneringen aan zijn tijd bij het Oostenrijkse team, waar hij zijn vier wereldtitels behaalde. “De tijd zal het leren of er een dergelijk aanbod komt”, zei Vettel destijds. “Dan zal ik wel zien hoe ik me daarover voel. Nu wil ik vooral meer tijd doorbrengen met mijn gezin. We zullen het wel zien.”