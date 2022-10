Met zijn afscheid van de Formule 1 aanstaande heeft Sebastian Vettel zijn moeilijkste tegenstander aangewezen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft die eer gekregen, aangezien hij ‘altijd bovenaan staat’. Maar Vettel wijst nog een andere coureur aan.

Vettel heeft het door de jaren heen opgenomen tegen grote namen in de Formule 1. Bij Red Bull moest hij bijvoorbeeld in 2010 strijden tegen Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Mark Webber. De jaren erop keerden Alonso en Hamilton terug als zijn grootste titelrivalen, al duurde het tot 2014 voordat Vettels dominantie na vier jaar gestopt werd.

Voor Vettel is wel duidelijk wie zijn grootste rivaal is en wie zijn leven het zuurst heeft gemaakt. “Lewis, vooral toen ik bij Ferrari zat”, zegt Vettel. Hij nam het in 2017 en 2018 op tegen het dominante Mercedes, maar verloor de strijd met name in de tweede seizoenshelft. “Lewis stond altijd bovenaan.”

Lees ook: Vertrekkende Vettel sluit eenmalige terugkeer in de Formule 1 niet uit

Maar, voegt Vettel toe, Hamilton is niet per se de enige die op het lijstje van moeilijkste tegenstanders staat. Daarvoor was het namelijk ‘waarschijnlijk Alonso, toen hij bij Ferrari zat’. Het is diezelfde Alonso die volgend jaar zijn zitje bij Aston Martin overneemt, na twee jaren bij Alpine.

Of Vettel nog advies heeft voor de tweevoudig wereldkampioen? “Fernando heeft geen advies nodig. Ik weet niet of hij advies aanneemt, maar hij heeft het toch niet nodig. Hij loopt al zo lang mee en heeft zoveel gezien, hij redt zich wel”, aldus Vettel.

De afgelopen jaren heeft Vettel weinig kunnen strijden tegen Hamilton, maar Alonso en Vettel waren af en toe nog in gevecht met de Alpine en Aston Martin. Ook op zijn geliefde Suzuka kwam Vettel in gevecht met Alonso, waarbij de twee zij-aan-zij, in Hollywood-stijl, over de finish reden. Met een marge van slechts elf duizendsten van een seconde viel het de kant van Vettel op.

“Het was zeer spannend”, blikt Vettel terug op dat duel. “Hij was een beetje agressief”, oordeelt hij. Het werd een spannende finish omdat de race afgevlagd werd terwijl meerdere teams rekenden op nog een ronde. “Er was wat verwarring omdat ik de radiocommunicatie verloor en ik keek naar het pitbord. Volgens mij veranderde de wedstrijdleiding van gedachten over de lengte van de race, maar dat wist ik niet.”